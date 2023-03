El Credit Suisse toca fondo y arrastra a otras entidades en medio de una desconfianza generalizada

El Banco Central Europeo (BCE) y el Tesoro de Estados Unidos intensificaron en las últimas horas el monitoreo conjunto del sistema financiero internacional tras la crisis desatada por las quiebras del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, bancarrotas que derivaron en una abrupta caída de las acciones del Credit Suisse y que, en un efecto dominó, arrastró también las cotizaciones de otras entidades europeas, como el BNP Paribas, el Santander, el Deutsche Bank y Société Générale

En ese contexto, y en un intento por llevar tranquilidad a los inversores, el Credite Suisse solicitó al Banco Nacional de Suiza (BNA) y a la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (Finma) que brindaran una declaración pública sobre la salud financiera de la entidad. Finalmente. Luego de varias horas, ambos organismos señalaron que “el Credit Suisse satisface las exigencias en materia de capital y de liquidez impuestas a los bancos de importancia sistémica", al tiempo que señalaron que “en caso de necesidad”, el BNA “pondrá liquidez a disposición del Credit Suisse".

Las acciones del banco llegaron a caer más de un 30%, para luego frenar la caída al 13%, tocando así un mínimo histórico, dinámica que se disparó luego que Amar Al Judairey, presidente del Banco Nacional Saudita, principal inversor del Credite Suisse, anunciara que no está en los planes de la entidad ampliar su participación accionaria en la entidad suiza, todo esto medio de un clima de desconfianza generalizada en el sistema bancario internacional.

Según los analistas, el Credit Suisse atraviesa una situación delicada y se vio inmerso en diversos escándalos por las inversiones que realizó con los fondos de sus clientes, lo cual lo llevó a una crisis de confianza. El mes pasado, la institución informó una pérdida neta de US$ 7.917 millones en 2022, el peor resultado registrado por la entidad desde la crisis financiera de 2008; al tiempo que admitió que se identificaron “debilidades materiales” en los controles internos de sus estados financieros y una fuerte salida de depósitos desde fines del año pasado, que ascendió a más de US$ 100.000 millones.

"Parece que cada vez más inversores miran hacia Credit Suisse como la próxima ficha del dominó que está por caer", comentó Neil Wilson, analista de Finalto a la agencia de noticias AFP, haciendo referencia a los últimos colapsos de los bancos estadounidenses Slivergate y Silicon Valley Bank. La lectura enfatiza que, a diferencia de las entidades estadounidenses, el banco suizo es uno de los más grandes del mundo, tiene un mayor nivel de interrelaciones y, por lo tanto, las consecuencias de una hipotética caída serían muchos más graves.

Para evitar una crisis de mayor magnitud, el BCE solicitó a los bancos de toda Europa que revelen su exposición al Credit Suisse, el tiempo que el Tesoro de Estados Unidos anunció por canales informales que está monitoreando la situación de cerca y que permanece en contacto con sus contrapartes a nivel mundial. En tanto, en una de las primeras declaraciones públicas de un funcionario, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, afirmó que el problema “es responsabilidad de las autoridades suizas” y que ellas “deben solucionarlo”.

¿Una crisis que se eterniza?

“Es demasiado pronto para saber cuál será la evolución de la situación bancaria, pero es posible que los bancos regionales estadounidenses se encuentren ante el inicio de una crisis que podría eternizarse", advirtió Larry Fink, presidente del gigante financiero BlackRock, uno de los mayores fondos de inversión del mundo. “La brusca suba de tasas para conjurar la inflación luego de años de políticas monetarias flexibles, con tipos de interés ultrabajos, es el precio a pagar por los años de dinero fácil”, sostuvo BlakRock en una carta a sus inversores.

Según sus analistas, la suba de las tasas decididas por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), tan agresivas como las decididas por el BCE, expuso las "fisuras en el sistema" que condujeron a la quiebra de los bancos californianos vinculados al sector tecnológico y que golpea ahora a sus pares europeos. "Es demasiado pronto para conocer la extensión de los daños, pero la respuesta de parte de los reguladores hasta ahora fue rápida y las acciones decisivas permitieron evitar los riesgos de contagio", dijo Fink con relación al sistema financiero de Estados Unidos.

Los expertos, sin embargo, no dejan de advertir que cuando la Fed endureció su política monetaria se produjeron quiebras financieras espectaculares, como la crisis de las cajas de ahorro estadounidenses, entre ellas Savings and Loans, que se eternizó en los años 1980 y 1990 para, finalmente, conducir a la quiebra de más de 1.000 bancos.

"No sabemos aún si las consecuencias del dinero fácil y de los cambios reglamentarios repercutirán en todo el sector bancario regional estadounidense como durante la crisis de las cajas de ahorro. Tampoco sabemos si las autoridades u otras entidades tomarán el control de las entidades quebradas, y mucho menos si habrá más cierres en el futuro", advirtió Fink. Para el ejecutivo, es en todo caso "inevitable" que muchos bancos deban reducir sus carteras de créditos para reforzar sus balances y cumplir con las exigencias en términos de capital.

Los escándalos del Credite Suisse

Más allá de la coyuntura, los problemas actuales del Credit Suisse, considerado ahora como el eslabón más débil del sector bancario suizo, trajeron a la memoria una serie de escándalos protagonizados por la entidad durante los últimos años, como el que disparó la quiebra de la firma financiera de origen británico Greensill. La rama de gestión de activos del Credite Suiss se tambaleó por la bancarrota, ocurrida en 2021, ya que había invertido unos US$ 10.000 millones a través de cuatro fondos.

Cuando una aseguradora se negó a renovar los contratos de Greensill, que utilizaba complejos acuerdos financieros para prestar dinero a diversas empresas para que pagaran sus deudas, el Credite Suisse ya no pudo calcular el valor de los fondos que había invertido y empezó a liquidarlos. Finalmente, Greensill quebró e hizo tambalear a las empresas que dependían de ella para obtener liquidez, una situación que afectó también a sus acreedores, entre ellos el gigante japonés SoftBank.

Solo cuatro semanas más tarde, el fondo estadounidense Archegos ya no podía inyectar dinero para cubrir sus inversiones en derivados, lo que desencadenó una venta masiva en Wall Street. Varios grandes bancos se vieron afectados. El Credit Suisse sufrió una pérdida que se estimó en no menos de US$ 5.000 millones. Un caso menor frente al que estalló en octubre de 2021, cuando se comprobó que el banco había pagado coimas entre 2013 y 2016 al Gobierno de Mozambique, pagos que maquilló, en parte, como créditos para proyectos de vigilancia marítima, pesca y la construcción de astilleros.

Ya en plena pandemia, el tabloide suizo Blick reveló que el entonces presidente del banco, el veterano financista Antonio Horta-Osorio, había infringido las normas de cuarentena en varias ocasiones a solo nueves meses de asumir el cargo, en una de esas ocasiones para asistir a un partido de tenis en Wimbledon.

Ya en febrero de 2022, el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de 47 medios de comunicación, entre ellos Le Monde y The New York Times, publicó una investigación titulada "Suisse secrets". La investigación, basada en información de cuentas desde los años 1940 hasta finales de 2010, reveló que el banco albergó fondos de clientes implicados en casos criminales y de corrupción, muchos de ellos provenientes de personas vinculadas con el régimen nazi.

Más acá en el tiempo, más precisamente en marzo de 2022, un tribunal de Bermudas confirmó que el ex primer ministro georgiano Bidzina Ivanishvili había sufrido pérdidas en inversiones gestionadas por Patrice Lescaudron, un exbanquero del Credit Suisse despedido en 2015 y condenado por fraude en Ginebra en 2018. Lescaudron se suicidó dos años después. Casi en simultáneo, el banco fue condenado en Suiza en un caso de blanqueo de capitales vinculado a una red búlgara de cocaína.

Los escándalos que involucran a la institución, en algunos casos, se remontan a la crisis financiera de 2008-2009. En octubre de 2022, resolvió un litigio en Estados Unidos relacionado con valores respaldados por hipotecas, oportunidad en la que llegó a un acuerdo a cambio de un pago de US$ 495 millones. En Francia, por el mismo motivo, acordó pagar US$ 238 millones para evitar ser procesado por prospección ilegal de clientes, acusación que incluía la de fraude fiscal agravado entre 2005 y 2012.

A finales de febrero de 2023, y en relación al escándalo de la quiebra de Greensill, la Autoridad Suiza de los Mercados Financieros acusó al Credit Suisse de haber "incumplido gravemente sus obligaciones prudenciales" en materia de gestión de riesgos.

Finalmente, la semana pasada, el banco aplazó la publicación de su informe anual tras una llamada del regulador de los mercados financieros de Estados Unidos, que planteó dudas sobre sus cuentas para los ejercicios 2019 y 2020. Situación que derivó en que el banco reconociera "debilidades materiales" en sus controles internos, lo que hizo caer el precio de sus acciones, que profundizaron el desplome tras la quiebras de las entidades californianas.

