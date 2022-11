El cruce en Desayunos Informales entre los conductores y Silva contra Fenapes: "Son el verdadero fascismo"

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) Robert Silva fue uno de los invitados centrales del programa de Desayunos Informales de este martes, en el que se abordó el proceso de transformación educativa, un día después de la reunión por este tema en Suárez y Reyes, encabezada por Luis Lacalle Pou.

Al final de la entrevista, luego de varios minutos de debatir sobre el estado actual de la educación, el periodista Nicolás Batalla, uno de los conductores del programa, compartió al aire un tuit de la cuenta oficial de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), que acusaba al matutino televisivo de prestar el espacio a una "columna semanal" del presidente del Codicen.



Ya empezó la columna mensual de @RobertSilva1971 en @desayunos12. 😉



¿A esto se dedicará el director fantasma @aespinaUY, a conceguir notas? En Anep nadie lo vio.#TransformaciónDeTerror https://t.co/lKfkiTmxAY — ⭕️Fenapes (@FenapesUruguay) November 1, 2022



El mensaje generó la respuesta de varios miembros del panel, además de Silva, el entrevistado.

"Le mandamos un saludo a Fenapes, que nos está mirando (...) Se ve que lo hicieron apurados, porque escribieron conseguir con 'c', va con 's'. Espero que no sean profesores de Idioma Español", apuntó Batalla y generó el comentario del periodista Leonardo Haberkorn.

"Lo que ellos demuestran es la falta de respeto. No solo a usted (por Silva), sino a nosotros y también a los televidentes. Lo digo yo, no tengo problema. La persona que maneja la cuenta del sindicato le hace el peor daño al sindicato", afirmó el periodista.





Ante esta situación, Silva tomó la palabra y aseguró que lo que los periodistas sentían era lo mismo que él y otros miembros del gobierno de la educación viven desde hace un tiempo.

"Eso que sintieron ahora es lo que nosotros –y otros tantos– sentimos permanentemente: subestimación, falta de respeto, el agravio, el avasallamiento, el insulto, la prepotencia y la intolerancia", señaló, a lo que Haberkorn acotó: "el verdadero fascismo".

Por último, el presidente del Codicen se refirió a las situaciones de violencia en los encuentros cara a cara, en los que expone sobre las claves de la transformación educativa.

"Miren que yo voy llegando (a los actos) y me llama al celular la gente que está y me dicen: 'ya vino tal, ya vino aquella'... Organizan esa movida para el insulto, el agravio, la prepotencia. No representan a los docentes ni a los estudiantes de Formación Docente. Con esos agravios el país no puede resignarse a que detengan la transformación educativa", concluyó el presidente del Codicen.