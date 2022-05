El cruce entre Alberto Fernández y un dirigente oficialista: "Nadie es dueño del gobierno"

El presidente argentino Alberto Fernández respondió este martes a las críticas del dirigente y fundador de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, al señalar que su gobierno no tiene "dueño" y que está "orgulloso de ser peronista".

"Nadie es dueño del gobierno; el gobierno es del pueblo", afirmó Fernández, luego de que Larroque avivara la interna que atraviesa el interior del Frente de Todos.

El referente oficialista volvió a apuntar contra el mandatario en un capítulo más de cruces que se están desarrollando dentro del gobierno argentino luego de que este comenzara a dialogar con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "El gobierno es nuestro", apuntó. Además, lo acusó de "hacer operaciones" contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, y de "forzar la ruptura del Frente de Todos".

Ante esto, el mandatario se manifestó "orgulloso de ser peronista" y ratificó que "la obra pública es el gran motor que levanta las economías". "Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgullo de ser peronista. Donde hay una necesidad, hay un derecho: eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así", dijo al hablar en el acto del gabinete federal.

También se refirió a la meta de extender el federalismo en todo el país: "No estamos logrando que ese desarrollo se dé en todos los lugares por igual. Yo no me siento tranquilo con eso, no me siento feliz de vivir en un país así. Y estoy dispuesto a cambiarlo. Para hacerlo, lo dije el primer día, no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer con todos los gobernadores de esta patria", indicó.

La respuesta de Cristina Fernández

En medio de la interna que sacude al gobierno de Fernández, Cristina Fernández publicó una serie de tuits que agitaron su división con el presidente de Argentina: “Se puede ser legítimo y legal de origen y no de gestión”.

La vicepresidenta argentina lanzó el mensaje en una publicación donde se mostró con Pilar del Rio, periodista y esposa del escritor José Saramago. Dijo haber conocido a la pareja en mayo de 2003, días antes del balotaje que iba a enfrentar a Néstor Kirchner y a Carlos Menem por la presidencia.

“La discusión durante toda la noche fue cómo íbamos a hacer para legitimarnos si el otro candidato renunciaba y no había segunda vuelta, algo que finalmente ocurrió”, recordó CFK.

Y continuó: “La pregunta era: ¿cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica: nos íbamos a legitimar gobernando... porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión”.

La pregunta era: ¿Cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica: nos íbamos a legitimar gobernando… porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 3, 2022

Con información de El Cronista