El deseo de los expertos que no se cumplió y la cifra que quieren bajar “cuánto antes”

Las autoridades del gobierno y su Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) tienen algo claro desde hace meses: las fiestas de fin de año y el verano, más que ninguna otra actividad de este atípico 2020, generarán un fuerte crecimiento en los casos de covid-19. Por eso quieren llegar para esa fecha con cierto margen que permita mantener el control de la epidemia. Pero ese margen, mientras Navidad y Año Nuevo se acercan, cada vez parece estrecharse más.

“Es crucial llegar a diciembre con las mejores condiciones posibles. Sería interesante volver antes de fin de año a la zona verde de Harvard, creemos que eso está al alcance de Uruguay”, había dicho el matemático Fernando Paganini, uno de los tres líderes del grupo de expertos que asesora al Poder Ejecutivo, en la última conferencia de prensa que brindaron, el 5 de noviembre.

Pero 23 días después, Uruguay no solo está lejos de la zona verde y sigue en un amarillo profundo, sino que llegará a diciembre peor que nunca antes en estos ocho meses de emergencia sanitaria. Aunque la epidemia sigue bajo control y no se le perdió el hilo epidemiológico a ningún caso, los números son cada vez más preocupantes.

El promedio semanal de infectados es de 118 casos por día. Este viernes hubo 186 infectados nuevos y la positividad llegó al 4,3%. Los casos activos cruzaron este jueves la franja de los 1.000. El número de internados en CTI volvió a ser de dos cifras (12 hasta este viernes). Y por si todo esto fuera poco, se registraron muchas más muertes: solo en este mes se reportó un quinto del total de los fallecidos por covid-19.

Todos estos números estuvieron sobre la mesa este miércoles en la reunión que mantuvo el gobierno con los líderes del GACH (Rafael Radi, Henry Cohen y Paganini). Hablaron sobre proyecciones y el momento evolutivo de la enfermedad. Y se trazaron un nuevo objetivo, cercano y concreto: bajar “cuánto antes” el “R” de 1,15 a 1 o menos, según dijeron fuentes del grupo asesor.

¿Qué es el “R”? Se trata del número reproductivo de una enfermedad infecciosa y, en pocas palabras, se refiere a cuánta gente puede contagiar el virus.

Si el valor es superior a 1 (lo que está pasando en Uruguay actualmente), quiere decir que la enfermedad se está expandiendo. Y si es inferior, quiere decir que la situación está bajo control. Si el número llega a 2 el crecimiento ya es absolutamente exponencial y se aproxima una catástrofe.

Zona verde

¿Tan difícil es llegar a la deseada zona verde antes de las fiestas? Sí, es un desafío complejo. Mucho más si se tiene en cuenta la tendencia que está viviendo el país en estos momentos. De octubre a noviembre se duplicaron los casos activos y la aparición de nuevos récords de infectados se trasformó en algo cotidiano.

Teniendo en cuenta que Uruguay tiene 3,5 millones de personas, llegar a la zona verde –según Harvard– implica tener un promedio semanal de 35 casos diarios (o menos). Es decir, un caso cada 100 mil personas.

Sin embargo, hasta este jueves, el promedio semanal de casos diarios es de 118 infectados. Un número ampliamente mayor a lo esperado. Estas cifras llevan al país a estar en zona amarilla y rumbo hacia la naranja.

Uruguay no está en zona verde desde mediados de octubre y la tendencia marca que no lo estará por un buen tiempo más.

Cerro Largo, por ejemplo, entró en zona amarilla hace cuatro semanas y desde hace 15 días comenzó con medidas que restringieron la movilidad (algo que no ocurre en Montevideo ni Canelones, los dos principales focos de covid-19 del país). Sin embargo, a pesar de esa reducción del movimiento y luego de un mes, el departamento todavía no volvió a la zona verde.

Fiestas

Entre los expertos que asesoran al gobierno hay coincidencia de que las fiestas de fin de año serán un mojón clave en la epidemia. No solo por el aumento de la movilidad interdepartamental y la generación de reuniones familiares, sino por la cantidad de uruguayos que residen en el extranjero y que vendrán al país para pasar las fiestas junto a sus seres queridos.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo en rueda de prensa este viernes en Rocha que cada año aproximadamente retornan 80.000 uruguayos para pasar las fiestas de fin de año.

“Eso va a ser un desafío muy importante. Porque esa llegada se produce en un período muy corto de tiempo. Podríamos tener dificultades de disponer de todos los hisopados que serían necesarios. Creo que tenemos un desafío muy importante de llegar a esa etapa con números estables y, si fuera posible, bajar estas cifras que estamos teniendo actualmente”, dijo en diálogo con Telemundo el infectólogo Henry Albornoz.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, también se refirió al asunto y, en sintonía con los expertos, llamó a extremar los cuidados en los próximos días. “Estas dos semanas son claves porque tenemos que entrar de la mejor forma, o sea bajando los casos activos, a la temporada de verano y la época de las fiestas”, remató.

Albornoz, junto con otro de los expertos, Julio Medina, explicó que si la tendencia continúa se empezarán a observar casos de jóvenes que lleguen al CTI. “Es previsible que comencemos a ver casos con presentaciones clínicas menos habituales y en poblaciones diferentes (más jóvenes, sin comorbilidades) por lo cual el personal de salud deberá estar más atento para su identificación temprana”, escribió Medina en Twitter. Además, sostuvo que, si todo sigue igual, se comenzará a reportar un muerto diario en promedio.

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, también advirtió sobre la mortalidad que está aumentando. “Tenemos que poner un poco de cuidado en esto”, señaló.