El deseo de Seba Sosa de volver a Peñarol: ¿qué dijo el golero sobre su posible regreso?

Sebastián Sosa quedó libre de Pumas de México y espera una llamada de Peñarol para volver a Uruguay y cumplir el sueño que tiene por estos días de vestir de nuevo los colores aurinegros.

El golero, que estuvo en el plantel mundialista de Uruguay en Qatar 2022, actualmente se encuentra en México, en el DF.

Sosa tenía un año y medio más de contrato con el club azteca, pero resolvió su situación y quedó libre.

"Tengo la libertad del destino en mis manos y de poder elegir", dijo el golero en una entrevista que este jueves brindó a Carve Deportiva AM 1010.

Sobre su situación contractual y por qué se dio la salida del club mexicano con el que tenía contrato, explicó: "Llegué hace seis meses a Pumas, y quedaba un año y medio por delante de contrato. Siento que me había ido bien, de buena manera, lamentablemente me tocó una lesión y en ese interín hubo un cambio de técnico, que veía conveniente reforzar el equipo y no quería utilizar un cupo de extranjero en el arco. Si bien me dijo que iba a estar conformando parte del plantel y tendría posibilidades, fue claro en cuanto a que iba a correr con ciertas desventajas, pero que si las sacaba de los ángulos me iba a poner. Empezó el torneo, no vi las señales que me dijo, y soy de esas personas a las que no le gusta quedarse a tomar mate y cobrar el sueldo. Preferí terminar el vínculo de común acuerdo".

Al ser consultado sobre su posible llegada a Peñarol, Sosa dijo: "Personalmente no hablé con nadie de Peñarol".

El golero explicó que un intermediario está actuando en el tema: "Es él quien me brinda la información".

Reconoció que en los últimos tiempos no se comunicó con Peñarol y que la única información que maneja es la que le brinda quien oficia como nexo con el club.

Explicó que, por su experiencia, "no es conveniente que uno mismo tenga este tipo de contacto directo, sino que se encarguen esas personas que están más capacitadas para hacer las negociaciones".

¿Los obstáculos para que Sosa llegue a Peñarol son económicos? No.

"Le dejé bien claro a esta persona que el tema económico no es prioridad, y que el interés pasa por otro lado. No es un tema económico ni contractual y desde mi lugar traté de allanar el camino para que no existan trabas ni otras dificultades. Desde mi lugar no hay ningún tipo de inconveniente para que pueda llegar a Peñarol".

La semana pasada Referí informó que Sosa, Guillermo de Amores y Washington Aguerre son los tres nombres que están en el radar de Peñarol para reforzar el puesto de arquero.

Sebastián Sosa, que fue compañero de Darío Rodríguez en Peñarol jugó 27 partidos con Independiente en 2022 y 13 en lo que va de este año en Pumas.

Darío, el nuevo entrenador de Peñarol, compartió con Sosa en el Mundial Qatar 2022. En esa ocasión Rodríguez viajó como asistente de Diego Alonso.