El destete vacuno que puede aumentar el margen bruto en US$ 35 por hectárea

El 20% de los productores ganaderos uruguayos implementan el control del amamantamiento vacuno, informó a El Observador Fabio Montossi, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), quien ve en las tecnologías como el destete precoz y el temporario un gran potencial que le pueden dar a los productores “un buen rédito económico” y mejorar los índices reproductivos.

Según explicó, el destete temporario permite aumentar en US$ 10 el margen bruto por hectárea, y el destete precoz US$ 9. En aquellos predios que han utilizado una combinación de ambos, se ha llegado a aumentar hasta US$ 35 por hectárea.

Estos datos fueron expuestos en una investigación realizada por el INIA en base a simulación y experiencias de productores. El impacto de las tecnologías se evaluó para productores que tienen 500 hectáreas (100 de ellas de campo natural), con índice Coneat 100 y 286 vacas, con reposición incluida.

Tiempo para recuperarse

El investigador comentó que es importante implementar este tipo de tecnologías entre 30 a 40 días antes de finalizar el entore, para darle a las vacas tiempo de recuperarse previo a ser preñadas, además de en épocas donde hay pocas pasturas.

“En el contexto actual del mercado de precios de los terneros y las vacas, y los costos de los insumos, estas tecnologías son altamente rentables”, mencionó y agregó que en los resultados obtenidos por el INIA no se incluyen los beneficios en el peso de los animales, la concentración de partos o las mejoras genéticas asociadas a las tecnologías.

Además de mejorar los índices de preñez, el destete beneficia a los resultados económicos.

Calor y poco agua, el momento ideal

Ante el déficit hídrico que en el primer trimestre del año estará acompañado de altas temperaturas, desde el INIA se recomienda implementar estas tecnologías para lograr buenos resultados de preñez.

“Las perspectivas de crecimiento de las pasturas que tenemos en el INIA para los próximos tres meses es de que estarán en sus mínimos históricos. No se va a poder cubrir los requerimientos actuales y futuros de las vacas y sus terneros. En este contexto, la probabilidad de que aquellas vacas que aun no fueron preñadas, queden preñadas, es bastante baja”, alertó.

Para implementar el destete es importante realizar un diagnóstico de actividad ovárica, con el que se puede identificar qué vacas están preñadas, cuáles están ciclando y cuales se encuentran en anestro superficial o profundo. Luego de clasificadas las vacas se puede saber qué tecnología es la mejor.

Cuál es el mejor destete

El destete no será igual para todos los animales. Para elegir qué tecnología es la más adecuada se deben tener en cuenta las características de las vacas.

Para la vacas que tienen entre 3,5 y 4 de condición corporal y que se encuentran en anestro superficial, el INIA recomienda aplicar el destete temporario, utilizando tablillas nasales de 11 a 14 días en los terneros que tengan al menos 70 días de nacidos y pesen 60 kilos. Según dijo Montossi, con esta tecnología es posible aumentar entre un 10% y un 30% la tasa de preñez.

Por otro lado, el destete precoz se recomienda para las vacas que estén entre 2,5 y menos de 3 unidades corporales y se encuentran en anestro profundo, y que tengan terneros de al menos 60 días y un peso de 10 kilos. Los terneros deberán estar 10 días suplementados a corral y 90 días más de suplementación. Esta tecnología también tiene un impacto de entre el 10% y el 30% en la tasa de preñez.

Las categorías más sensibles para poder aplicar estas tecnologías, y en las que se espera un mayor impacto productivo y económico son las vacas de primera cría, las multíparas, las de baja condición corporal y las de la cola de parición.