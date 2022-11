Mi último Mundial: el día que Muslera fue un inconsciente y se transformó en las manos de Uruguay

Aquella semana del 5 de octubre de 2009 quedó grabada a fuego. Fernando Muslera tenía 23 años y sería la primera de muchas otras que marcarían una carrera increíble para el golero histórico de la selección.

Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La clasificación de Uruguay al Mundial de Sudáfrica 2010 aún está en riesgo. El entrenador de la selección, Óscar Washington Tabárez, seguía buscando un golero para una época para la selección y no lo encontraba. En aquel clasificatorio mundialista había utilizado a tres arqueros, y ninguno le terminaba de transmitir lo que necesitaba. Fabián Carini atajó de la fecha 1 a la 5, Juan Castillo de la 6 a la 10, Sebastián Viera de la 11 a la 13, otra vez Castillo de la 14 a la 16. Uruguay necesitaba encontrar un arquero para cerrar las Eliminatorias y ganar en Quito para terminar quinto en las Eliminatorias, para ir al repechaje. Una derrota lo dejaría otra vez fuera de un Mundial.

De pronto. Sin que nada pudiera generar espacio para un cambio tan arriesgado, con un debutante en una instancia clave, sucedió lo imprevisto.

“El día que me dijeron que iba a jugar en Quito fue inolvidable. Estábamos en los minutos previos a un entrenamiento en el Complejo de la AUF, y salimos caminando, como siempre para la cancha. Era un entrenamiento normal, cuando de pronto me llama aparte el Maestro (Tabárez) con Celso (Otero, su asistente) y me dice: ‘En Ecuador vas a jugar’. Eso fue todo lo que me dijo, y seguimos caminando hacia el entrenamiento. No hubo ningún otro detalle. Esa situación hizo que todo fuera muy normal, lo que me terminó dando la confianza que necesitaba, cuando a mí por dentro me comían todas las ansiedades acompañadas de alegría y felicidad de cumplir un sueño. Incluso, en medio de todas esas emociones, me olvidé lo que estábamos viviendo y la situación en la que estaba la selección en ese momento, porque si perdíamos en Ecuador comprometíamos nuestra chance de clasificar al Mundial. Dejé todo eso de lado y me enfoqué en jugar y disfrutar, y se terminó consiguiendo una clasificación histórica”. Así empezó un vínculo entre Muslera y el arco de Uruguay que está cargado de momentos históricos.

Fernando Muslera

“En ese momento tenía 23 años, fui un ‘inconsciente’ natural de no pensar que si perdíamos estábamos eliminados. Eso fue lo que me ayudó a la hora de jugar, a olvidarme de la altura de Quito, de la presión del debut. Me enfoqué en un partido de fútbol, que empezamos perdiendo, que empatamos enseguida, que ganamos con un penal en el minuto 93. Fue un momento que me marcó porque después de allí pude vivir 11 años jugando en la selección disputando la gran mayoría de los partidos”, resume Muslera en una frase su carrera con la selección en una charla con Referí para el especial Mi Último Mundial.

Entre octubre 2009 y junio 2010 todo ocurrió con intensidad inusual para el golero. El cierre de las Eliminatorias, el repechaje con Costa Rica y el debut en el Mundial.

No fue muy diferente su estreno en Sudáfrica 2010.

Tenía solamente cuatro partidos oficiales en el arco de Uruguay cuando jugó su primer Mundial.

El 11 de junio de 2010 en Ciudad del Cabo comenzó a escribir su historia mundialista.

“Era un novato en el arco y viví con mucha ansiedad la llegada a Sudáfrica. Todo lo que significaba para mí después de cuatro partidos debutar en un Mundial contra Francia. Viví más tensión en lo previo, por lo que imaginaba, a lo que ocurrió en el partido en sí. Cuando entré a la cancha, después del calentamiento, todo pasó; me adapté por mis compañeros, por la motivación, porque el grupo que se había formado en ese momento hizo que las cosas fluyera. Más allá de mis 23 años, de tener cuatro partidos o 150, era lo mismo. Eso hizo que actuara muy tranquilo en el campo”, explicó.

Desde aquel 11 de junio de 2010 al 24 de noviembre, transcurirrán 5.459 días, 148 meses y 12 años y medio, 16 partidos en los Mundiales, cuando Muslera asome otra vez por el túnel con el número 1 en la espalda.

Estos son los 16 partidos que jugó Muslera en los Mundiales:

Mundial Fecha Rival Resultado Sudáfrica 2010 11/6/2010 Francia 0-0 Sudáfrica 2010 16/6/2010 Sudáfrica 3-0 Sudáfrica 2010 22/6/2010 México 1-0 Sudáfrica 2010 26/6/2010 Corea del Sur 2 a 1 Sudáfrica 2010 2/7/2010 Ghana 1 (4)-1 (2) Sudáfrica 2010 6/7/2010 Holanda 2 a 3 Sudáfrica 2010 10/7/2010 Alemania 2 a 3 Brasil 2014 14/6/2014 Costa Rica 1 a 3 Brasil 2014 19/6/2014 Inglaterra 2 a 1 Brasil 2014 24/6/2014 Italia 1-0 Brasil 2014 28/6/2014 Colombia 0-2 Rusia 2018 15/6/2018 Egipto 1-0 Rusia 2018 20/6/2018 Arabia Saudita 1-0 Rusia 2018 25/6/2018 Rusia 3-0 Rusia 2018 30/6/2018 Portugal 2 a 1 Rusia 2018 6/7/2018 Francia 0-2

El golero es el tercer jugador con más encuentros disputados en la historia de la AUF.

Así llegó a 133 encuentros:

Torneos PJ Eliminatorias 47 Amistosos 44 Copa América 22 Mundiales 16 Copa Confederaciones 4 Total 133

El primer récord

Sudáfrica 2010 llegó con el primer récord, el de minutos de imbatibilidad en el arco de Uruguay en un Mundial.

Con 277 minutos, Ladislao Mazurkiewicz tenía una marca entre los Mundiales de Inglaterra 1966 y México 1970 sin goles en contra, que quedó en manos Muslera cuando alcanzó los 337 minutos sin recibir goles.

“De ese récord me enteré después de terminado el partido ante Corea del Sur. Escuché algunos comentarios sobre ese tema, pero nunca me puse a pensar en lo previo, sino que me enfocaba solamente en jugar. Recuerdo que cuando llegué al vestuario en el entretiempo me felicitan, y no entendía nada. Después me vino a la cabeza que era por el récord. En ese momento, batirle el récord a Mazurkiewicz, quien fue una leyenda del fútbol uruguayo, me llenaba y me llena de orgullo”.

@Uruguay

Fernando Muslera junto a Diego Godín, Edinson Cavani, Luis Suárez y Martín Cáceres

Ocho años después, en Rusia 2018, lo volvería a hacer. Esta vez para superar su propia marca y establecer el registro de imbatibilidad un poco más arriba, en 365 minutos.

“Ahí ya estaba preparado, sabía de que se trataba. En ese momento iba convencido por varias razones, porque si bien ese récord se le otorga al arquero, la marca de imbatibilidad es del equipo, es el trabajo que defensivamente hace todo el equipo, así como cuando el 9 hace un gol. Es un trabajo de todos”.

¿Cuál fue la atajada más difícil en los Mundiales?

“El primer tiro libre en el partido ante Francia, por lo que significa debutar en un Mundial. La pelota, con todo lo que se generó con la Jabulani en Sudáfrica 2010, sumado al hecho de lo que implica para un arquero que el primer remate lo pueda atajar, ese primer tiro libre fue todo. Porque me dio esa confianza que se necesita. Siempre elijo esa como la más difícil porque si bien fue una linda atajada, en lo personal me dio mucha confianza”.

El recuerdo del partido con Ghana en 2010

Explica Muslera que por las redes sociales cada tanto revive lo que ocurrió el 2 de julio de 2010, ante Ghana en el partido que clasificó a Uruguay a las semifinales, especialmente en las fechas cercanas al aniversario.

Fernando Muslera agradeciéndole al palo en Sudáfrica 2010

“Recuerdo todo lo que hice en ese momento del penal en el último minuto del alargue. En ese momento, cuando el árbitro cobra la falta, echan a Luis (Suárez), pensé: ‘El arquero en el penal no tiene nada para perder. Si el pateador ejecuta bien es gol, si el arquero ataja es mérito del arquero, así que yo me sentía tranquilo. Estaba bien. Intenté moverme, estar ahí y cuando veo que la pelota pega en el travesaño, lo primero hago es mirar la pelota que no vuelva a la cancha, porque recuerdo videos de esa época en que la pelota volvía, se metía en el arco y recibías el gol, y cuando me aseguro que la pelota sale me paro, el primero que viene a abrazarme es el Mono Pereira, el Ruso y luego nos abrazamos todos, y enseguida de eso me doy vuelta y obviamente saludo al que no salvo la vida, el palo. Unos instantes después ocurre algo que no se ve. Cuando nos estamos yendo todos a la tanda de penales, el Loco Abreu viene y me abraza y me dice: ‘Ya está, ya está, esto es una señal de que es para nosotros. Así que tranquilidad, más que la que tuviste ahora’, esas palabras no las olvidaré nunca”.

Después de eso llegó la definición por penales y remate de Abreu con el que Uruguay aseguró su clasificación.

Los cumpleaños 24°, 28° y 32°

Con los Mundiales en junio-julio (por primera vez la FIFA lo juega entre noviembre-diciembre), durante ocho años celebró su nacimiento con el plantel de Uruguay, en un Mundial.

El 16 de junio de 2010, 2014 y 2018 celebró los 24, 28 y 32.

“En Sudáfrica fue en el partido con Sudáfrica y de ese día tengo una linda anécdota con Diego Forlán. Cuando hizo el gol de penal me señalaba a mí. Me había dicho previamente que iba a hacer un gol para dedicármelo”.

En 2014 el festejo fue en la intimidad del plantel en la concentración en Sete Lagoas, entre el partido Costa Rica e Inglaterra. En 2018, entre los partidos de Egipto y Arabia.

“En ese momento en que uno quiere estar con su familia y amigos, todos esos compañeros y amigos que uno tiene en la selección hicieron que cada uno de esos día fuera especial, y cumplir años en un Mundial es un privilegio que pude disfrutar”.

¿Qué queda de Muslera de 2009?

"Veo la misma energía, las mismas ganas de competir, de ganar, obviamente con algunos años más, pero a mí lo que me mantiene bien mentalmente y físicamente son esas ganas de competir, de lograr un título, porque gracias a Dios tanto en los equipos como en selecciones pude ganar títulos, y esas son sensaciones únicas que uno quiere volver a repetir. El hambre de triunfos es lo que veo en ese muchacho desde 2009 hasta hoy".