El dibujo de una niña de nueve años que ayudó a su padre a conseguir trabajo: "Suerte papi"

Un dibujo con esos trazos ingenuos de una niña de nueve años le cambió la vida a la familia Díaz, de la localidad de Gregorio de Laferrere, en La Matanza del Gran Buenos Aires.

Una familia como tantas: padre, Gustavo; madre, Noelia, y sus dos pequeñas, Ambar, de cinco años, y Mailén, la de nueve. Una familia golpeada por la crisis económica. Como tantas.

Por la pandemia perdieron sus trabajos: ella como empleada doméstica, él en una cooperativa de La Matanza limpiando zanjas.

Hombre de fe, de prédica, Gustavo Díaz no se desanimó y se puso a ofrecer sus servicios como jardinero, pero con poca fortuna. Tocaba timbres por el barrio, el más poblado de La Matanza, pero "la gente no me conocía, le daba miedo y ni siquiera me atendían", contó.

Encima la bordeadora con la que realizaba los pocos trabajos que le salían le funcionaba mal y temía no poder cumplirle a sus potenciales clientes por lo que necesitaba comprar una desmalezadora que un vecino le vendía por 500 pesos. Su hija Mailén escuchó a su padre hablando con su madre sobre esas tribulaciones.

"Se me ocurrió hacer un dibujo para promocionar el trabajo de mi papá, como esos panfletos que se reparten en la calle", le confió Mailén al portal Infobae.

Y la niña se dedicó con esmero a hacer el dibujo que le ayudaría a cambiar la vida de su familia.

Escribió "Corto pasto Gustavo", con letras que aunque mayúsculas todas, eran de diferentes tamaños y colores. Usó verdes, azules, lilas.

Luego colocó el símbolo del teléfono y al lado el número del celular de su papá, y más abajo la frase que lo cambia todo: "suerte papi", que en dos palabras sintetizó el amor de esa hija por su padre y toda su familia.

En la base del dibujo, el pasto que su papá asea y embellece y en el extremo derecho la figura de su padre con la bordeadora de césped.

"Cuando me regaló el dibujo sentí una satisfacción enorme. Fue el 29 de diciembre al mediodía. Se me ocurrió compartirlo en mi Facebook y subirlo a otros grupos donde la gente del barrio ofrece su trabajo o vende productos...", relató Gustavo.

Lo que no advirtió Gustavo Díaz fue el efecto mágico que desató el dibujo sencillo y limpio de su hija.

El usuario @Wallychoo la tuiteó en su cuenta y así la historia de los Díaz y el dibujo de Mailén empezó a circular: hasta 70 mil me gusta, 7.500 retuits y más de 400 comentarios.

A Gustavo le llegaron mensajes de Tucumán, Santa Fe, Santiago del Estero. "Fue una locura lo que pasó", dijo. Un hombre le regaló plata conmovido por el dibujo tierno de Mailén, otros le ofrecieron ropa y comida, y, claro, también trabajos, que él ofrece más asequibles.

El último día del año podó tres jardines y era tanto el trabajo que le pedían que tuvo en algún momento que apagar el teléfono. Y ahora, con sus esfuerzos y fe recompensados, Gustavo y Noelia retoman también su sueño de ordenarse como pastores evangélicos, para lo que están a prueba y les obligaría a desplazarse hasta Tucumán para la ceremonia de ordenación. Un viaje que supone gastos que aún no pueden satisfacer.

“Si pienso con la mente del hombre, va a ser imposible; pero si pienso con la mente del Señor va a ser posible. Tenemos fe y confiamos en que todo lo que me está pasando es por obra de Dios. Algo bueno va a terminar sucediendo porque él está haciendo su obra a través de mi esfuerzo”, le expresó a Gustavo a Infobae, además de que su página en Facebook (Gustavo Noelia Díaz) da cuenta de sus mensajes bíblicos, nada alejado, por lo demás, del trabajo que le da el sustento: cortar maleza.