El divorcio de Jeff Bezos, los miles de millones y una nueva mujer en el horizonte

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, anunció este miércoles desde su cuenta de Twitter que se iba a divorciar de MacKenzie Bezos, madre de sus cuatro hijos y mujer con la que compartió los últimos 25 años. Esa noticia abrió, inmediatamente, un mar de interrogantes entre los distintos medios internacionales que cuestionaron cuál es el motivo real del divorcio y qué sucede ahora con los 140 mil millones de dólares que posee el fundador de Amazon.

"Hemos tenido una gran vida juntos como matrimonio, y vemos un gran futuro en el horizonte como padres, amigos, compañeros de aventuras y proyectos y como individuos en busca de más aventuras y proyectos", explicó Bezos a través de un tuit. Lo que no contó –y varios medios norteamericanos se encargaron de informar– fue que en paralelo a la separación, está comenzando una nueva relación amorosa. Al parecer, se trata de una vieja amiga.

La actual pareja del empresario de 54 años sería la exconductora del programa California Good Day LA de Fox y de So you Think You Can Dance y actual piloto de helicópteros, Lauren Sánchez (49). Al igual que Bezos, Sánchez continúa casada a los ojos de la ley, mientras está en proceso de divorcio con Patrick Whitesell, importante agente de artistas de Hollywood.

Según un seguimiento que el tabloide estadounidense The National Enquire realizó, el fundador de Amazon y Sánchez se vieron seis días en un margen de dos semanas.

Todo indica que el romance carga con un largo trecho desde su comienzo. "Lauren y Jeff han pasado mucho tiempo juntos en el último año y especialmente en los últimos meses. Al principio era socialmente en fiestas. Pero su tiempo juntos definitivamente parece haber evolucionado. Jeff también ha conocido a un pequeño grupo de amigas de Lauren", declaró una fuente en la revista People. En esa misma línea, desde el portal TMZ se expresó que se trata de una relación sólida y que Whitesell y MacKenzie ya estaban enterados de la misma desde hace meses.

Fuentes cercanas al matrimonio de Sánchez dijeron a TMZ que la relación con el millonario no comenzó hasta que ella no se separó de Whitesell. Además contaron que, entre ambos matrimonios, existía una buena amistad desde hace diez años. De hecho existen fotos que testifican la relación de amistad de larga data. La imagen que más circuló entre los medios fue la de Whitesell, Lauren y Jeff Bezos juntos en el lanzamiento de la película Manchester by the Sea, en 2016.

Pero, sin ir más lejos en el tiempo, el domingo pasado en la entrega de los Globos de Oro Bezos, Sanchez y su actual esposo compartieron un mismo espacio. "Estaba contento y pasándoselo fenomenal", dijeron sobre Bezos fuentes de People que agregaron que "tenía a un montón de gente a su alrededor. Lauren estaba allí, pero no estaba con él todo el rato. El marido de ella también estaba allí".

¿Y los millones?

El CEO de Amazon no realizó un acuerdo prenupcial con MacKenzie. Esto supone que ella –de a cuerdo a las leyes de Washington– será acreedora de la mitad de su fortuna valuada en $ 140 mil millones de dólares.

Con 48 años y un patrimonio de 70 mil millones de dólares, MacKencie se convertiría en la mujer más rica del mundo. Mientras que su actual marido –que según la revista Forbes es la persona más rica del mundo– bajará algunos lugares en el ranking que encabezó a comienzos de 2018.

Según el informe de Forbes, con varios millones de distancia de Bezos, Bill Gates ocupaba, con un patrimonio de 91.300 millones de dólares, el puesto número dos; lo sigue el inversionista y empresario Warren Buffett. En el cuarto lugar aparece el inversionista francés Bernard Arnault con 75,000 millones de dólares en su poder.