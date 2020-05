El documental de Netflix Rey Tigre será una serie de ficción, con Nicolas Cage como protagonista

Uno de los fenómenos más recientes de Netflix, la serie documental Rey Tigre, se convertirá en una historia de ficción y tendrá como protagonista a Nicolas Cage en la piel de Joe Exotic, el personaje central de la historia sobre la vida y las disputas personales de los propietarios de grandes felinos en Estados Unidos.

El anuncio fue realizado el pasado lunes por Cage, quien también ejercerá como productor en la serie. La historia surrealista de Exotic -un hombre gay, dueño de un zoológico privado, actualmente en prisión por asesinato a sueldo - se convirtió en un fenómeno cultural y según Netflix, fue vista por más de 34 millones de personas desde su estreno en marzo.

El producto explorará "cómo se convirtió en Joe Exotic y cómo se perdió con un personaje que él mismo creó", según publicó la revista Vogue. También trascendió que se está desarrollando otra serie de televisión basada en un podcast sobre Exotic.

El proyecto de Cage marcará su debut en la televisión, y estará compuesto por ocho episodios. De todas maneras, no será una adaptación exacta de la serie de Netflix, sino que se basará en el artículo periodístico en el que se inspiraron los documentalistas, Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild.

Fuente: con información de AFP