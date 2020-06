Documental uruguayo "El campeón del mundo" ganó premio del público en festival de BBC

El campeón del mundo, documental sobre el campeón culturista uruguayo Antonio Osta, se llevó este miércoles el premio del público en el festival de cine Longshots de la BBC, primer festival gratuito online que realiza la cadena británica.

El largometraje dirigido por Guillermo Madeiro y Federico Borgia –también directores de la película de 2015 Clever– y producido por Montelona Cine, estuvo en exhibición en esa plataforma hasta este miércoles junto a más de 70 producciones de todo el mundo, y compitió por el premio final con otras seis películas: Taraash (Reino Unido), Tío Yim, (México), Chanson triste (Francia), The First Line of China (China), Their Voices (Polonia) e Infância Adolescência Juventude (Portugal).

El anuncio fue emitido a través de Instagram en la cuenta del festival. Allí también se ve una historia en la que Madeiro festeja el triunfo, al grito de "!Uruguay nomá!".

Montelona Cine

El campeón del mundo –que en 2019 también se llevó el premio a Mejor documental de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay– había llegado al festival de la BBC, entre otras cosas, por recomendación de la documentalista Petra Costa, nominada al Oscar por su trabajo en Al filo de la democracia, en la edición 2019.

La película, uno de los estrenos uruguayos más importantes y mejor recibidos en 2019, explora los últimos días del culturista Antonio Osta con una mirada sensible y sumamente humana. Osta, quien fue campeón del mundo en su categoría en ese deporte, y que al volver a su pueblo en Colonia debe lidiar con su propio prestigio, con las consecuencias del deporte en su cuerpo ya veterano y con su hijo adolescente, había sido uno de los protagonistas de Clever en 2015, momento en que entabló relación con los directores.

El atleta uruguayo murió en agosto de 2017 por una insuficiencia renal, mientras se encontraba en México como parte de una de sus giras.