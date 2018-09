El dólar arrancó la semana con fuertes subas en Uruguay y Argentina

Luego de encadenar un descenso de 1,3% en las operativas de jueves y viernes, en el arranque de esta semana el dólar cambió de senda y se apreció 0,97% en el promedio mayorista que quedó en $ 32,70. Por su parte, en la pizarra el público del BROU la divisa avanzó 20 centésimos con una cotización de $ 32 en la punta compradora y a $ 33,40 en la vendedora. Mientras tanto, en las pantallas de los cambios privados, el billete verde se ofrecía en un rango de $ 33,60 hasta $ 33,75 para la venta en algunos casos.

Lea también: BCU compró US$ 7,9 millones y mantuvo el dólar arriba de $ 32,3

En total se operaron US$ 9,5 millones y no hubo intervenciones en el mercado spot por parte del Banco Central (BCU) como sí ocurrió la semana pasada. En el acumulado anual el dólar acumula una apreciación de 13,6% frente al peso uruguayo.

La calma duró poco en Argentina

Luego de tres jornadas en baja, el dólar comenzó la semana con un salto de 40 centavos en la vecina orilla. Esto llevó a que el Banco Central (BCRA) volviera a intervenir en un mercado que, sin embargo, no mostró el nerviosismo de ruedas pasadas cuando la divisa llegó a tocar los 42 pesos argentinos.

Las ventas del Central no fueron mediante subastas, sistema en el que anuncia el monto que va a vender y el horario y luego determina según lo demandado la cantidad que

adjudica y a que precio. Esta vez, tal como ocurrió el miércoles de la semana pasada, volvió a salir a vender en contado a 37,50 pesos argentinos. Dicha cifra fue tomado por los operadores como "el límite de lo que está dispuesto a tolerar".

"Se trata de ventas directas que realiza el Central por pantalla, en la que fija el precio y de las que es difícil estimar la cantidad", explicó un operador.

Tras el cierre de las rueda, los operadores estimaron la intervención de entre US$ 15 millones y US$ 20 millones, muy por debajo de las subastas de US$ 100 millones promedio realizó en las últimas semanas en que el dólar se disparó.

Así, el dólar mayorista cerró a 37,38, luego de tocar los 37,45, lo que representó una suba de 39 centavos. El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) mostró un avance de 37 centavos hasta los 38,18, luego de llegar a tocar los 38,25. En el mercado minorista, el dólar Banco Nación (BNA) mostró un avance de 40 centavos y terminó a 38 pesos argentinos.

"Con el acuerdo con el FMI, no está muy claro hasta qué punto el banco central está dispuesto a intervenir y parece que las subastas (de reservas) no están produciendo los resultados que el banco desea", dijo Matias Roig, asesor financiero senior en Portfolio Personal.