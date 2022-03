El dólar cayó 0,5% y volvió a la franja de los $ 42,50 en el mercado mayorista de Uruguay

En un jornada de cierta calma para los mercados internacionales por señales de afloje en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, el dólar en Uruguay, y otros mercados mercados emergentes, cotizó a la baja este miércoles. Mientras que el petróleo tuvo una fuerte baja (13%) y cerró a U$ 111 por barril.

El dólar interbancario se negoció en el promedio de las transacciones a $ 42,54 en Uruguay, con una caída de 0,48% respecto al martes.

De esta manera, el tipo de cambio volvió a la franja de los $ 42,50 en el mayorista, luego de tres jornadas de comportamiento alcista. De esta manera, el dólar perdió la apreciación que había acumulado en los primeros días de marzo y retornó a los niveles de fines de febrero. En el acumulado anual, el billete verde se ha debilitado 4,8% frente al peso uruguayo.

En la pizarra el público del BROU, el dólar se ofrecía al cierre de este miércoles a $ 41,35 para compra y $ 43,75 para la venta.

Por su parte, en el mercado brasileño el dólar también se debilitó frente al real (-0,8%) y quedó a un paso de abandonar la franja de las 5 reales (5,01), en una jornada donde la bolsa subía 1,8%.

Sin embargo, en Argentina, el dólar blue volvía a subir. La cotización paralela registra este miércoles un incremento de 2 unidades para ubicarse en 201 pesos argentinos para la compra y 204 para la venta, con lo cual sigue recortando parte de las fuertes bajas que registró durante las últimas semanas. Con este nuevo avance, el dólar blue amplía la brecha respecto al tipo de cambio oficial, aunque sigue muy por debajo del 100%. En concreto, el paralelo marca ahora una diferencia de casi 88% respecto al mayorista y de alrededor de 79% en comparación con el minorista.

Por su parte, el tipo de cambio en Chile se ubicaba en los 806,58 pesos chilenos por dólar, lo que significa un retroceso de 4,45 unidades respecto de la sesión del martes, según Bloomberg. Por su lado, el Dollar Index, indicador que compara a la divisa estadounidense con una canasta de monedas globales, bajaba 1,16% esta jornada.

Optimismo de los mercados

Los inversionistas ven con optimismo algunas señales de acercamiento en las últimas horas entre Rusia y Ucrania. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski estaría dispuesto a no continuar solicitando la entrada a la OTAN, además de la posibilidad de ceder algunos territorios.

"Hoy vemos un aumento en el apetito por riesgo en medio de noticias y rumores de mercado que adelantan que una salida diplomática es posible, para así poder terminar con el conflicto que afecta a Rusia y Ucrania. De hecho, hoy el asesor presidencial de Ucrania ha dicho que su país ya está listo para una solución diplomática", dijo el estratega de Mercados de XTB Latam, Sebastián Espinosa.

"Esta mejoría en el sentimiento de mercado ha hecho que el dólar tenga fuertes retrocesos a nivel global el día de hoy, lo que lleva al Dollar Index a acercarse al piso de los 98 puntos nuevamente, cayendo cerca de un 1%, una variación poco usual para este índice, que suele mantener poca volatilidad", añadió.

Las bolsas europeas y de Estados Unidos repuntaron con fuerza este miércoles, mientras que el petróleo cayó tras días de agitación en los mercados por la invasión rusa de Ucrania.

La bolsa de Nueva York abrió con fuerte alza tras la volátil y negativa sesión del lunes. Hacia las 15H00 GMT, el índice Dow Jones ganaba 1,56% y el Nasdaq 1,97% en la apertura.

En Europa, los parqués de Fráncfort y París registraron alzas de más de 7% -7,9% y 7,1% respectivamente- en un movimiento de busca de oportunidades después de varias sesiones en baja. El índice FTSE de Milán subió 6.9%, el Ibex 35 de Madrid ganó 4,8% y el FTSE 100 de Londres 3,3%.

"Los mercados registraron un rebote considerable hoy en Europa, liderado por el DAX con ganancias sectoriales decentes en todo el tablero, ayudado por los comentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que declaró que sería mejor que sus objetivos en Ucrania se lograran a través de conversaciones", dijo el analista de CMC Markets Michael Hewson.

Según Patrick O'Hare, analista de Briefing.com, con este repunte se puede interpretar que los inversores se sienten más seguros acerca de la situación entre Rusia y Ucrania.

Para el analista de Oanda, Craig Erlam, el repunte de las acciones europeas interrumpe más bien brevemente una recesión prolongada, según explica a la AFP. "Parece que estamos viendo un movimiento correctivo temporal", dijo Erlam, que cree que el repunte no durará mientras Rusia sigue su ofensiva contra Ucrania.

"La invasión aún sigue, aún se imponen sanciones y los precios del petróleo aún son altos", subraya. "Nada de eso conduce hacia una recuperación sostenible del mercado de valores", analiza.

Los precios del petróleo y del gas cayeron con fuerza el miércoles, debido en parte a que los inversores consideran que está disminuyendo la amenaza de un embargo europeo a los hidrocarburos rusos.

Tanto Estados Unidos como Reino Unido anunciaron el martes un embargo sobre la importación de petróleo y gas rusos.

En cambio, los países de la Unión Europea, que reciben de Rusia aproximadamente el 40% de sus importaciones de gas y una cuarta parte de las de petróleo, optaron por fijar el objetivo de reducir en dos tercios sus importaciones de gas ruso.

El barril de Brent del mar del Norte cayó fuertemente el miércoles luego de la disparada de los últimos días, tras un gesto de apertura diplomática del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de aumentar su producción de crudo.

Así, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo cedió 13,15%, a US$ 111,14 en Londres, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en Nueva York, cayó US$ 12,12%, a US$ 108,70.

La idea de que el mercado europeo podrá seguir contando con el suministro del segundo exportador mundial de crudo permitió que los precios se alejaran de los récords alcanzados en los últimos días.

Con AFP y Diario Financiero-RIPE