El dólar sin techo, subió casi 30 centésimos y se ofrece arriba de $ 37,40 al público

El dólar mantuvo su presión alcista en la apertura de la semana y avanzó 0,4% en el promedio interbancario para quedar a $ 36,34. El Banco Central (BCU) volvió a operar con protagonismo para morigerar la depreciación del peso uruguayo este lunes. De un total operado por US$ 55,7 millones en el segmento mayorista, vendió US$ 25,1 millones en el spot (contado), además de otros US$ 9 millones para contratos con entregas a futuro en agosto, setiembre y octubre, y un contrato forward por US$ 4 millones en octubre. La última operación a través de Bevsa se negoció a $ 36,50, lo que pautó una suba de 0,7% respecto al cierre del viernes.

Por su parte, en la pizarra al público del BROU el dólar subió 28 centésimos y terminó el lunes a $ 35,75 para la compra y a $ 37,25 para la venta, un máximo en lo que va del año. En los cambios privados, por su parte, el billete verde se ofrecía en la punta vendedora en una franja de $ 37,40 a $ 37,50.

Tras caer 2,4% en julio, el dólar no ha parado de subir en prácticamente todas las operaciones diarias de agosto. Así, la moneda ya se apreció casi 6% en lo que va de este mes, y más de 12% en el acumulado anual. La fuerte devaluación que procesó Argentina la pasada semana tras las elecciones primarias del domingo 10 acentuaron las presiones para el debilitamiento del peso uruguayo frente al dólar, y ha obligado a el BCU a desprenderse de más de US$ 200 millones de sus reservas para amortiguar la caída de la moneda local.

Feriado ruidoso en Argentina

El costo de asegurar la deuda argentina contra un incumplimiento subió este lunes, luego de que el candidato de la oposición, Alberto Fernández, dijo que el país debería renegociar las condiciones de pago de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). No hubo operativa cambiaria porque fue feriado.

El costo para asegurar la deuda argentina a cinco años subió más de 500 puntos básicos desde el cierre del viernes, con US$ 5,2 millones exigidos por adelantado para asegurar US$ 10 millones de deuda, frente a los US$ 4,7 millones de fines de la semana pasada, según IHS Markit.

Los cálculos de Markit, sobre la base de los precios de cierre del viernes, suponen una probabilidad de un 77% de un incumplimiento de deuda soberana dentro de los próximos cinco años.

Pese al feriado en el mercado argentino, los bonos se negociaron en otros lugares en pequeños volúmenes, tanto el centenario como el papel a enero de 2028 se ofrecieron a unos 47 centavos por dólar cada uno, frente a los 50 centavos el viernes, según datos de MarketAxess.

Alberto Fernández, el favorito para ganar las elecciones de octubre, dijo que trataría de renegociar los términos de pago, en una entrevista publicada el domingo por el periódico Clarín.

Fernández "necesita mantener al FMI de respaldo porque sino vamos a tener una reestructuración desordenada y fea", dijo Kathryn Rooney Vera, directora de investigación y estrategia de mercados emergentes de Bulltick LLC en Miami.

No es la primera vez que Fernández habla de una renegociación con el FMI, porque considera que las obligaciones de Argentina están mucho más allá de sus propias posibilidades.

"Si bien (Fernández) ofreció algo de claridad sobre sus puntos de vista, no arrojó ninguna luz sobre los futuros miembros del gabinete, lo que se necesita para comprender más concretamente sus políticas económicas", dijeron el lunes economistas de Citi en una nota a clientes.

El gobierno de Argentina firmó un acuerdo stand-by con el FMI a mediados de 2018 por US$ 57.000 millones.

El presidente Mauricio Macri enfrenta una campaña cuesta arriba para reelegirse, después de que Fernández lo adelantó en 17 puntos porcentuales en las elecciones primarias de este mes.

