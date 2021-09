El drama de Andy Carroll, quien llegó junto a Suárez a Liverpool como la principal figura y hoy no tiene club

Cuando Luis Suárez llegó a Liverpool de Inglaterra en 2011 lo hizo junto a Andy Carroll, el delantero inglés que fue presentado junto al uruguayo y que en ese entonces era la principal contratación del equipo.

Así lo demuestran las cifras. Los reds pagaron 40.25 millones de euros a Newcastle por Carroll, quien en ese momento pasó a ser el jugador inglés más caro, y 25,5 millones de euros a Ajax de Holanda por el salteño, según datos de UEFA.com.

Suárez llegó bajo la sombra del Carroll, a quien le dieron la camiseta número 9, pero, como es sabido, el uruguayo lo eclipsó con sus goles y actuaciones que lo convirtieron en ídolo en Old Trafford.

Suárez, ídolo de Liverpool

El Pistolero marcó 82 goles en 133 partidos en cuatro temporadas, mientras que el delantero inglés solo anotó 11 goles en 58 partidos en tres temporadas.

Sus historias luego tomaron distintos caminos. Suárez pasó al FC Barcelona para jugar junto a Messi y Neymar y luego llegar a Atlético de Madrid, y Carroll, que hoy tiene 32 años, se fue a West Ham y después regresó a Newcastle, el club en el que se formó y que por ahora aparece como su último equipo tras quedar libre.

Sin club

Tras desvincularse de las “urracas”, el atacante busca un nuevo equipo.

Carroll festeja un gol con West Ham

“Pensé que iba a terminar mi carrera en el Newcastle. Pensé que iba a ser yo durante los próximos cuatro o cinco años. No sucedió por muchas razones. Para ser honesto, fue muy duro para mí no jugar cuando creía que podría haber marcado la diferencia", expresó a The Athletic ante esta nueva situación en la que se encuentra.

El atacante que defendió a la selección inglesa y jugó la Eurocopa 2012 entrena todos los días para mantenerse en forma, mientras espera un llamado. “Quiero jugar el mayor tiempo posible”, aseguró.

Además, contó cómo ha repercutido este momento en su familia, con sus hijos que lo quieren volver a ver jugar.

“Los niños siguen pensando que voy a ir a Manchester City o Barcelona, lo que todos sabemos que no va a ocurrir, pero me siguen presionando para que consiga un club y es lo que quiero hacer”, comentó. “Quiero jugar delante de mi familia y ganar partidos. Mi impulso y mi pasión no se han desvanecido en lo más mínimo”, agregó el excompañero de Suárez.