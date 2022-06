El drama de la escasez de gasoil en Argentina, siguen los piquetes y el agro se defiende

En Argentina sigue faltando el gasoil, los piquetes continúan y los camioneros se preparan para una movilización hacia Buenos Aires, que aún no tiene fecha de realización.

Algunas empresas han denunciado que se están generando problemas en el acceso de camiones a los puertos y que se empieza a sentir la falta de mercadería para producción y exportación.

🚛 TOTAL DE CAMIONES 🚛

Baja cantidad de #camiones.

La posibilidad de nuevos cortes por le paro de transportistas,(ya se están produciendo). Empieza a sentirse la falta de mercaderías para la producción y la exportación.

Transportistas de carga han realizado varios paros y cortes de rutas en diferentes partes del país, y también se han movilizado productores rurales y ciudadanos.

Según consignó Infocampo, el sábado pasado en Chaco se manifestaron productores rurales, quienes en una proclama expresaron: “Resulta incoherente la falta de gasoil desde marzo a la fecha, en tiempos cruciales para el transporte y la logística en plena cosecha de algodón, sorgo, soja y maíz, conjuntamente con siembras de trigo y pasturas invernales”.

“Los aumentos de precio del gasoil no se solucionan con aumento de tarifas, sino con políticas energéticas constantes y previsibles”, indicaron los productores.

El desabastecimiento del combustible se dan en casi todo el país, exceptuando Tierra del Fuego.

Reclamos de los camioneros

"Estamos reclamando que nos dejen seguir trabajando, que nos den gasoil, nos respeten los precios y nos aumenten las tarifas de los fletes que es nuestro trabajo", dijo Juan Manuel Acevedo, un camionero que participa de la protesta, a AFP.

"El combustible en las estaciones de servicio no está. A nosotros nos dan 50 o 100 litros como máximo. Estamos tratando de cuidar nuestros puestos de trabajo", afirmó.

Los camiones necesitan unos 500 litros de diésel para llenar el tanque.

Los camioneros exigen ser recibidos por los ministerios de Transporte y de Economía. Además de denunciar la escasez de combustible acusan a los estacioneros de venderlo a mayor precio a sus pares limítrofes. "El gasoil se lo llevan para Bolivia o Paraguay y uno tiene que estar cinco horas para que te den un poco", se lamentó Héctor Martínez, que transporta cereales. Según dijo, el diésel subió en poco tiempo de entre US$ 0,85 y US$ 1 dólar a US$ 1.55 por litro, y se esperan nuevos aumentos.

El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró que el gobierno "tomó varias medidas para incrementar los volúmenes de gasoil para abastecer la demanda", y añadió que "las refinerías están produciendo a toda su capacidad lo que permitió disminuir el faltante en 50%".

"Se aumentó el corte de biodiesel hasta el 12,5% lo que generará una inyección de 80.000 metros cúbicos mensuales en las estaciones de servicio", afirmó y responsabilizó de la situación a la "especulación y stockeo, incentivado por lo precios internacionales que hasta se duplicaron en dólares", explicó.

Transportistas y productores autoconvocados se han manifestado.

“El campo no es el culpable”

Dentro de la discusión por la falta de combustible hay quienes opinan que el agro tiene una parte de responsabilidad.

En ese contexto, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó en su cuenta de Twitter: “El gobierno debe hacerse cargo de los errores y de sus responsabilidades. El campo no es el culpable del desabastecimiento y sobreprecios del gasoil”.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) informó que “ante la falta de respuestas del gobierno, no solo por la grave situación de desabastecimiento y sobreprecios del gasoil sino también por problemas como la inflación doble tipo de cambio, inseguridad y alta carga impositiva”, presentará un documento con conclusiones.

Por su parte, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) compartió un informe llamado “Mapa de abastecimiento de gasoil”, en el que detalló que las dificultades por el desabastecimiento del combustible se dan en casi todo el país, exceptuando Tierra del Fuego. El informe se hizo tras un relevamiento realizado entre el pasado miércoles 15 y sábado 25 de junio.

Advertencia para los tamberos



En medio de la problemática, Nestle le advirtió a sus tamberos proveedores que “es posible que en los próximos días” pueda “comenzar a tener inconvenientes” en la logística de recolección de la materia prima, informó La Nación.



“Por el momento, gracias a las previsiones que hemos ido adoptando no corre riesgo la recolección de leche, pero debido a las restricciones cada vez más importantes en el abastecimiento nos vemos en la obligación de comunicarles que de no revertirse esta situación, es posible que en los próximos días podamos comenzar a tener inconvenientes en nuestra logística”, indica el comunicado.

Además del desabastecimiento de gasoil, denuncian suba de precios.