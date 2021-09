El exlíder de la barra de Nacional, Ramón Jesús recibió tres balazos

Ramón Jesús, exlíder de la barra de Nacional, fue baleado en su domicilio y recibió un tiro en cada una de sus piernas y otro en la mano. Uno de los proyectiles le quedó alojado en el talón.

"Como todos saben yo trabajo en los ómnibus cantando con Los Sureños y otros muchachos y me revuelvo, pero es tremendo no poder caminar por estar baleado en las dos piernas. Tengo una bala que me quedó en el talón, me quedó alojada y tengo que esperar dos meses para que haga un encapsulamiento y ya no me moleste más porque va a quedar ahí. Me gusta valerme por mí mismo y en este momento necesito una mano porque no puedo subirme a un bondi a cantar", contó el popularmente conocido como "Gordo Ramón" en Pasión Tricolor que se emite por AM1010.

"Es muy difícil de saber", expresó sobre las razones que lo llevaron a ser atacado.

"Las personas que fueron a hacer eso fueron a las 2 de la mañana. Estaba acostado y pregunté: ¿quién es? Me dijeron: salí que tengo que hablar. Y respondí: pero salí de acá que son las 2 de la mañana. Y en eso siento un ruido porque le tiraron un tiro a la cerradura. Se entreabrió la puerta y me puse a hacer fuerza para no dejarlos entrar, pero se rompió un vidrio al lado del pestillo y metieron una pistola por el agujero y se la manoteé. Tengo la mano jodida porque ahí dispararon. Le bajé el caño al arma porque venían a matarme, ahí me dieron los tiros en las piernas", explicó.

"Lo más irrisorio de este es que tengo una vida re tranquila, ya tengo 61 años, no me meto con nadie. Ando en la calle y todo el mundo me saluda y un montón de gente de Peñarol me ha dado plata arriba del ómnibus. No sé qué pensar. Para robarme no fue porque no tengo nada, todo el mundo sabe que no tengo nada. No me metí con nadie, fue algo ilógico", agregó.

Por esa razón, se armó una cuenta para poder ayudar mientras se recupera y puede volver a salir a los ómnibus a cantar: Colectivo Gordo Ramón, cuenta 118894 de Abitab.

"¿Sabés la impotencia que es estar con tres tiros acá y no haber podido ir a la cancha después de 45 años de seguir a Nacional? Hasta me vacuné que no me quería vacunar, para ir a ver a Nacional y lo tuve que ver por teléfono tirado en una cama", expresó el exbarra tricolor.