En el FA buscan apuntalar recolección de firmas con mensaje de Mujica, Astori, Cosse, Orsi y Lima

El Frente Amplio realizará este martes una actividad en la que sus principales referentes darán un mensaje en busca de apuntalar la recta final de la campaña de recolección de firmas para habilitar un referéndum que derogue 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). La actividad reunirá entre otros a los intendentes Carolina Cosse (Montevideo), Yamandú Orsi (Canelones), Andrés Lima (Salto), al expresidente José Mujica, al exvicepresidente y exministro de Economía Danilo Astori, y al titular de la fuerza política, Javier Miranda.

La actividad será a las 19 horas en la Huella de Seregni y estará conducida por la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo María Inés Obaldía, aunque algunos de los participantes darán su mensaje por Zoom debido a la emergencia sanitaria. Fuentes del Frente Amplio dijeron a El Observador que también será emitido un video grabado del escritor tupamaro Mauricio Rosencof.

También participará el exsenador y exsecretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini, y una de las vicepresidentas de la fuerza política, Verónica Piñeiro, que representa a los comités de base. El evento será transmitido por la cuenta de Facebook del Frente Amplio.

Lima dijo a El Observador que, más allá de su presencia en la actividad central del Frente Amplio, tiene previsto encabezar en los próximos 10 días cuatro jornadas de recolección de firmas en su departamento.

La Comisión Pro Referéndum deberá entregar el 9 de julio unas 700 mil firmas para habilitar el referéndum. La semana pasada los encargados de la campaña afirmaron que llevaban recolectadas unas 572 mil adhesiones. La cifra representó un alza de 127 mil rúbricas en relación al último balance divulgado el 10 de mayo, aunque también marcó el desafío de recolectar en 15 días más de 120 mil adhesiones.

El intendente de Salto dio este lunes una conferencia de prensa en la ciudad del litoral en la que apuntó contra artículos puntuales pero también remarcó la necesidad de la convocatoria, según su criterio, para "habilitar la discusión" sobre el tema.

"Solicito a todos los ciudadanos de este país que firmen para habilitar la discusión. Uruguay tiene una amplia tradición democrática. Siempre la sociedad uruguaya ha habilitado estos mecanismos y creemos que Uruguay se merece esta discusión. No lo hemos podido hacer porque el centro de toda la atención de gestión ha estado centrada en la pandemia y ver de que manera salimos de esta situación; por eso Estamos convencidos que Uruguay debe darse esta discusión", dijo. "Por eso aún aquel que no tiene toda la información o aquel que puede estar a favor de la ley, aún a ese ciudadano le pedimos su firma para poder llegar a la cantidad que se necesita para habilitar un recurso de referéndum y toda la sociedad dar la discusión de los 135 artículos, que estamos convencidos que no son buenos", agregó.

El Frente Amplio publicó este domingo en sus redes sociales un spot en el que recuerda los 48 años del golpe de Estado cumplidos este domingo y donde se hace referencia al referéndum contra los 135 artículos de la LUC. El spot fue realizado por la Comisión Pro Referéndum y publicado en la cuenta oficial del la fuerza política.

"Hace 48 años nuestro país veía como su rica historia democrática se manchaba para siempre. Trabajadores y estudiantes se unieron para resistir a la dictadura, dando inicio a la histórica huelga general de 1973. Hoy nuestros derechos y libertades vuelven a verse amenazados por una ley que los limita y restringe. Por eso, hoy ese espíritu de lucha sigue más vivo que nunca en la memoria y en cada firma que busca habilitar una consulta popular contra 135 artículos de la LUC”, sostuvo el video.