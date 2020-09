El FA cerró su campaña en Montevideo con críticas al gobierno y aire a victoria

“¡Lo que no va a ser Laura Raffo es…!”, gritó este domingo uno de los presentadores del acto. Y la multitud respondió en una sola voz: “¡intendenta!”. Ya habían pasado unos minutos de las 14 horas y desde el estrado saludaban a Glenda Roldán que recién había llegado al acto. Era el cierre de campaña de un Frente Amplio que, en una carrera competitiva por las elecciones departamentales, apeló a un discurso de unidad interna y enfrentamiento con el gobierno en su última actividad masiva antes del 27 de setiembre.

Media hora después de la alusión a Roldán, en la tarima ya estaban sentados los tres candidatos: Daniel Martínez, Álvaro Villar y Carolina Cosse. Junto a ellos, los diferentes candidatos a alcalde de todos los municipios. Y al lado, el presidente de la Departamental de Montevideo del FA, Carlos Varela, y el presidente de toda la fuerza política, Javier Miranda.

Aunque había cientos de personas aglomeradas en plena emergencia sanitaria, los frenteamplistas celebraron al aire libre con un uso de tapabocas casi generalizado. Los llamados a obedecer las recomendaciones sanitarias eran continuos desde los micrófonos y, salvo algunas excepciones, fueron acatados por la gran mayoría.

Inés Guimaraens

Los discursos, breves pero efusivos, tuvieron un mismo hilo conductor: críticas al gobierno nacional y destaques de logros de la izquierda en los últimos años, tanto a nivel país como en Montevideo. Además, los frenteamplistas aprovecharon las últimas declaraciones del presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gabriel Capurro, para apuntar al oficialismo y marcar diferencias.

Martínez dijo que sus declaraciones (el dirigente agropecuario había dicho el sábado que “la desigualdad de los ingresos va a existir siempre por la propia naturaleza humana” y que “es justo que así sea”) eran “deleznables” y contrastaban con los últimos 15 de años de gobierno donde se “distribuyó la riqueza” y se logró que “los hijos del pueblo llegaran a la universidad”.

Miranda, en tanto, dijo que la “respuesta” a esas afirmaciones seguía siendo “el Frente Amplio” y su lucha por “la igualdad”.

Pero más allá de esos dardos indirectos hacia la coalición, los candidatos, en pelea por el voto frenteamplista para ganar la elección, le cayeron con munición pesada –y directa– a los multicolores.

El propio exintendente de Montevideo, conocido por un discurso más conciliador, prefirió ir al ataque en busca del apoyo de los frenteamplistas más convencidos. “Es una coalición “gris”, una coalición de los que solo tienen recursos, coalición de los que solo sueñan con perpetuar su dominio y su riqueza”, dijo Martínez en referencia a blancos, colorados, independientes y cabildantes.

Inés Guimaraens

Cosse, en tanto, puso en los hombros del gobierno la responsabilidad de que hayan “140 mil personas en seguro de paro y 40 mil comiendo en las ollas populares” además de “tarifas e impuestos que suben” y “la incertidumbre” ante el porvenir.

Villar, por su parte, aseguró que desde el Poder Ejecutivo se “promueve la austeridad, el ajuste y el recorte de sueldos y jubilaciones" y que, por lo contrario, desde la Intendencia de Montevideo se va a promover “más inversión y más Estado”.

Científicos, Trump y barrios pobres

En ese sentido, el exdirector del Hospital Maciel expresó que varias fortalezas con las que Uruguay pudo sobrellevar con éxito la pandemia se deben a los gobiernos del Frente Amplio.

“Ahora ya se están olvidando de que lo que nos salvó de la pandemia es el sistema nacional de salud que construimos en estos 15 años, que es orgullo de los uruguayos y que es aplaudido en todo el mundo. Porque además se están olvidando de los científicos que hicieron posible el testeo, de la forma en la que la Universidad de la República demostró estar a la altura. No tuvimos que ir a buscar científicos alemanes, no tuvimos que ir a buscar científicos japoneses, lo hicimos con nuestra gente, pero después de años y décadas de inversión. Porque esto no sale de un día para el otro”, dijo.

Inés Guimaraens

“Cuando Trump quiso resolver en Nueva York quiso resolver la crisis y el desastre de la pandemia, se dio cuenta que el Estado no se construye en media hora. Se construye en 15 años de obsesiva construcción y defensa del Estado”, agregó.

Cosse también se refirió al asunto y dijo que los “científicos que apoyan la pandemia” no “nacieron de un repollo” sino que son “la reserva” que se fue generando en la “educación pública”. “Esa misma reserva la tenemos que generar en Montevideo para todo el Uruguay”, afirmó, antes de corear con el público que “el pueblo unido jamás está vencido”.

Inés Guimaraens

Martínez, en tanto, hizo hincapié en su gestión como intendente y subrayó que el 80% de las inversiones en el período fueron destinadas a los barrios más pobres. “Perdimos una batalla (las elecciones nacionales de 2019), pero seguimos con los mismos sueños para igualar el punto de partida para todos y todas”.

Minutos después, Villar terminó su discurso con el clásico “somos, vamos, vemos, con el Frente venceremos” y la multitud estalló. El jingle de la última campaña nacional comenzó a sonar y los candidatos a la intendencia y a las alcaldías se sacaron una foto con la gente detrás.

Villar se fue rápidamente al encuentro con la gente, con los abrazos, los autógrafos y las selfies. Martínez y Cosse siguieron un rato más en el estrado, hasta que la multitud los alcanzó. En el Parque Batlle, entre el rojo, el azul y el blanco, el Frente Amplio se daba ganador.

“Gana Carolina esta vez, ¿no compañera? ¿A usted qué le parece?”, le preguntó una señora que no tenía ninguna identificación partidaria a otra que sí llevaba un tapabocas de Cosse. Mientras la muchedumbre se dispersaba, la mujer soltó una respuesta en son de unidad: “Si es del Frente, que gane cualquiera”.