El fin del convenio del Mides con Cuba y los pobres “evitables”

En el marco de la Rendición de Cuentas el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, ratificó en el Parlamento que pondrán fin al convenio vigente desde 2008 con Cuba por el que técnicos de ese país daban servicio al Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (Cenatt) –antiguo laboratorio de Ortopedia– y que las actuales autoridades denunciaron al alegar que la isla enviaba menos especialistas deue lo acordado.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) había presentado un reclamo formal ante la embajada cubana el 15 de julio, y le había dado 30 días para subsanar los incumplimientos. Ese país, según se informó desde la cartera a El Observador, solo “acusó recibo”, pero no emprendió ninguna acción. El 15 de octubre, pasados 90 días del reclamo, el ministerio quedará habilitado a finalizar el vínculo, y así lo hará.

“Le dimos la posibilidad jurídica a Cuba para que expresara descargos, pero Cuba se allanó y convalidó los argumentos con respecto a por qué estaba incumpliendo el convenio”, dijo Lema este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Ante los legisladores, descartó cualquier implicación política en esta decisión. “Si se incumple un convenio de estas características y por ello pagan los platos rotos las personas que requieren las prestaciones, vamos a actuar en consecuencia con el país del mundo que sea”, afirmó.

Otro de los incumplimientos de los cubanos pasa por el hecho de que hace seis meses no se evaluaban técnicamente la calidad de las prótesis que se otorgaban. Tampoco se llevaba a cabo un programa de formación de docentes para así trasladar la experticia y asegurar la continuidad de la atención.

Según Lema, tampoco Cuba logró acreditar la formación de los técnicos que enviaba a Uruguay. “No se sabe si efectivamente contaban con la capacitación que debían tener”, dijo.

El ministro dijo que de todos modos tienen alternativas para garantizar la atención. Se “detectaron” profesionales a nivel local que cuentan con condiciones para brindar el servicio, además de una universidad que pueda dar la formación correspondiente.

El convenio con Cuba arrastra una polémica desde 2018, cuando con votos del gobernante Frente Amplio se aprobó su renovación. Sobre todo por el hecho de que el costo del convenio suponía para Uruguay unos US$ 174 mil al año, de los que US$ 124 mil iban directamente para el gobierno cubano. El resto suponía el “viático” que cobraran los especialistas, que también era controlado por las autoridades de la isla.

“Mucha bronca”

Otra noticia relacionada al Cenatt es que el 10 de setiembre el ministerio descubrió tres contenedores en el puerto, de casi dos toneladas y media de ayuda técnica para usuarios de la institución. “Nos da mucha bronca”, aseguró Lema. Lo encontrado proviene de dos donaciones, una de 2018 y otra de 2019. Entre otros elementos, había decenas de sillas de ruedas para adultos y niños, colchones de espuma, almohadas, sillas de baño, andadores, sillas de ruedas ergonométricas y sillas de posicionamiento, entre otros. También había decenas de computadoras, monitores y laptops.

“Nos da mucha bronca porque hay gente que está en lista de espera, que necesitaba estos productos y que no los tenía”, apuntó. Según Lema, todo el material fue despachado este jueves dos semanas después del hallazgo.

Pobres “evitables”

Lema le pidió “prudencia” a los legisladores del Frente Amplio que le recordaron los “100 mil pobres más” que hubo con este gobierno y señalaron que eran “evitables”.

El ministro respondió que si durante los gobiernos pasados hubieran existido políticas sociales sólidas, “por supuesto que eran evitables los 100 mil pobres”. Al respecto, citó un informe publicado pro la Organización de las Naciones Unidas en 2016 en el que se la advertía al gobierno que si se tomaban medidas para fortalecer las canastas de resiliencia se podía evitar que entre 98 mil y 128 mil personas con vulnerabilidad económica cayeran en la pobreza por ingresos.

Las palabras de Lema fueron reafirmadas por el senador nacionalista Sergio Botana.

“Acá no había inversión social”, agregó. “Lo que había era un tiradero de plata desde un ministerio ya que, de lo contrario, alguno hubiera salido de la pobreza o hubiera dejado de ser vulnerable. Resulta que con la primer ventisca se nos cayó todo”.

El 12 de marzo de 2020 el Sistema Nacional de Comedores del ministerio atendía a 7.800 usuarios. Al declararse la emergencia sanitaria se pasó a los 17 mil, y en el pico de la crisis se llegó a los 21 mil.

Entre abril y diciembre del año pasado más de 400 mil personas, integradas en 89 mil hogares, recibieron el refuerzo en la Tarjeta Uruguay Social, que tuvo en ese período cuatro duplicaciones. Además, más de 300 mil personas recibieron en cupón canasta Tuapp, por entre $ 1.200 y $2.400 mensuales.

El 46% de las personas que asistieron a los “paradores nocturnos”, implementados en julio de este año en el marco del Plan Invierno, jamás habían ido a un centro de Mides. Otro 26% hacía más de un año que no lo hacían. l.

Rediseño de programas

El debate también giró en torno a la decisión de "rediseñar" el 40% de los 64 programas, servicios y actividades que desarrolla el ministerio. Uno de ellos es "Uruguay Trabaja", uno de los emblemas de las gestiones del Frente Amplio pero que, para las actuales autoridades, los resultados estuvieron lejos de lo esperado. Según Lema, en los últimos diez años nueve de cada diez participantes no lograron sostener un empleo formal por más de tres meses.



Habrá allí un "cambio drástico de enfoque" que empezó con un cambio de nombre: el programa ahora se llama "Accesos". Sus beneficiarios recibirán un salario de $ 18 mil, frente a los $ 11.444 del programa anterior.



Los puestos no serán otorgados por sorteo, un sistema "profundamente injusto" según el ministro. Este programa se vinculara a otro, el de "empresas madrinas" por el que una parte de las vacantes generadas en determinadas firmas irá para usuarios del Mides a cambio de exoneraciones de aportes patronales. El primer convenio fue firmado con Tienda Inglesa, en donde se dispondrá del 30% de los nuevos puestos de trabajo y que comenzó a aplicarse este mes, para lo cual hubo 46 postulaciones. Con el Grupo Ta-Ta el convenio es por el 50% d las vacantes que se generen. Otros acuerdos similares, contó el ministro, se aplicarán en el Bar Facal, el Grupo Gamma y otras doce firmas en todo el país.



Al respecto, la senadora frenteamplista Sandra Lazo planteó su temor de que estas "empresas madrinas" no terminen convirtiendo a población del programa en "mano de obra barata".



Desde Cabildo Abierto, Guillermo Domenech optó por citar el Libro del Génesis para apoyar el programa Accesos: "Ganarás el pan con el sudor de tu frente" dijo, al explicar que ésta frase lejos está de representar una condena. "El trabajo es un elemento de liberación", afirmó.