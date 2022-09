El Frente Amplio entregó a la Fiscalía conclusiones de la interpelación sobre Marset

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) entregó a Fiscalía un documento con sus conclusiones tras la doble interpelación a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, respectivamente, por la entrega del pasaporte al narcotraficante prófugo Sebastián Marset.

Los legisladores solicitaron que sus consideraciones se incorporen a la investigación que dispuso de oficio el fiscal de Corte, Juan Gómez, informó MVD Noticias y confirmó El Observador.

Además, la oposición realizó un pedido de acceso a la información a Cancillería

Sobre la interpelación, los legisladores del FA, expresaron que "algunas de las interrogantes planteadas en dicha instancia no recibieron respuesta, y las informaciones vertidas en la oportunidad dieron lugar a otras interrogantes que también permanecen hoy en día sin responderse". De todas formas, entendieron que "en el marco de la investigación que de oficio se dispuso en la órbita de la Fiscalía, corresponde incorporar varios elementos que serán útiles a los efectos de aclarar la investigación".

La oposición hizo hincapié en la pregunta de cuándo "los ministros y subsecretarios tomaron conocimiento del caso y cuál fue el papel que tuvo cada uno en el proceso de expedición y entrega del pasaporte al narcotraficante Marset".

En este sentido, el FA señaló la aparente contradicción en las declaraciones de Heber. El ministro "manifestó desconocer quién era Marset antes del mes de marzo del año actual, cuando se emitió una alerta roja internacional de Interpol". Sin embargo, luego afirmó: "Cuando decimos que no conocíamos a Marset es claro que no lo estoy diciendo en sentido literal, sino en sentido figurado, porque todos sabemos que el Marset de marzo no es el Marset de octubre".

"No queda claro, por tanto, si las autoridades efectivamente sabían o no sabían de la tramitación del referido pasaporte", sostiene el documento presentado en Fiscalía.

De todas formas, para la oposición "resulta poco creíble" que el "Ministro del Interior y máximo responsable de las políticas sectoriales en materia de seguridad pública, desconociera todo esto".

Además, señalaron que "llaman la atención" las "comunicaciones sobre el caso que hubo entre el subsecretario del Ministerio del Interior Guillermo Maciel y la subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache", apuntó el FA.

La bancada de senadores señaló que en setiembre de 2021 Maciel le escribió un correo a la vicecanciller "porque quería saber si Marset estaba detenido en Dubai". Luego, en noviembre, Ache le confirmó "que Marset seguía detenido sin informar que el trámite del pasaporte se había iniciado unos días antes, el 28 de octubre".

"Un asunto que debería investigarse es, justamente, el contenido de los correos que intercambiaron Maciel y Ache. Debería identificarse con qué oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores se comunicó la subsecretaria para evacuar las dudas que le planteó Guillermo Maciel", planteó el FA.

Por otro lado, el FA recordó "las múltiples advertencias brindadas por los diplomáticos de Emiratos Árabes Unidos".

"La entonces cónsul en Emiratos, Fiorella Prado, solicitó al menos dos veces instrucciones a la cancillería sobre cómo proceder en este caso. La misma actitud diligente y cuidadosa la tuvo el embajador uruguayo ante Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani, quien se enteró de la situación de Marset por el embajador uruguayo en Catar, Jorge Seré, que había sido contactado por su colega paraguayo en Doha", señaló la oposición.