El Frente Amplio hizo 24 preguntas al gobierno sobre la reforma jubilatoria: mirá cuáles

El Frente Amplio envió al gobierno 24 preguntas sobre el proyecto de reforma previsional que fue presentado por el gobierno ante el Parlamento.

Una comisión de legisladores comenzó a analizar el proyecto del Poder Ejecutivo; autoridades del gobierno asistieron al Parlamento este miércoles para defender la propuesta.

El partido de oposición difundió las preguntas sobre la reforma jubilatoria.

1. ¿Se realizó un balance de la reforma del año 1996 y sus efectos? ¿Cómo se llega a la situación actual?

2. ¿Cuál sería la evolución de los egresos y del déficit, para el consolidado (BPS, Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial –Caja Policial–) si se aprobara el proyecto?

3. ¿Se realizaron estudios sobre el costo de la transición y su impacto en las finanzas públicas?

4. Cual es la perdida de aportes personales por el ingreso al ahorro individual de los otros subsistemas y como se financiarán.

5. ¿Se analizó la posibilidad de encontrar fuentes adicionales de ingresos? ¿Cuál es la razón de no analizar la convergencia de aportes obreros y patronales como recomienda la OIT? . ¿Por qué no se diseñaron propuestas alternativas de ingresos de fondos no contributivos?

7. En los artículos 286 y 287 del proyecto, no se establece plazo para la constitución de las Comisiones Técnicas que se crean?

8. ¿Se realizaron simulaciones sobre el monto jubilatorio a cobrar, para quienes quedan comprendidos en la convergencia de regímenes? Que resultados dieron y que supuestos estimaron?

9. ¿Cómo sería el cálculo por el Sistema Previsional Común, para quienes quedan en la convergencia?

10. ¿Se realizaron simulaciones sobre el monto jubilatorio a cobrar, para quienes quedan comprendidos exclusivamente en el Sistema Previsional Común?

11. ¿En qué estudios, se basan los cambios establecidos, en los requisitos para el reconocimiento de los servicios bonificados?

12. ¿En qué estudios, se basan los requisitos que se establecen, para la configuración de causal jubilatoria anticipada, por el desempeño en puestos de trabajo particularmente exigentes?

13. ¿Cuál es la justificación, para lo establecido, en el párrafo segundo del artículo 79 del proyecto, en lo que tiene relación con los mínimos de los artículos 35 a 37?

14. ¿Cuál es la justificación para la derogación dispuesta por el artículo 99 del proyecto?

15. ¿Se realizaron simulaciones, sobre la incidencia en el monto jubilatorio, de las transferencias a las cuentas individuales, derivadas del Plan de Ahorro por Consumo?

16. ¿A quiénes “beneficia” lo dispuesto en el artículo 260 del proyecto?

17. Cual es el fundamento del ajuste por IPC del suplemento solidario cuando todo el sistema ajusta por IMS?

18. ¿De qué análisis resulta, la modificación en la distribución de aportes (10 % y 5%), entre el régimen de solidaridad intergeneracional y el régimen de ahorro individual, en relación a la aplicada en el régimen vigente?

19. ¿Si la distribución anterior, resulta beneficiosa para los aportantes, porque no se aplica para todas las personas incluidas en el régimen de ahorro individual obligatorio?

20. Porque dada la existencia de grandes diferencias de privilegios en la caja militar se plantea un régimen de transición similar al régimen general y no se plantean los cambios de arranque?

21. Que soluciones plantea el proyecto y el sistema para los impactos sobre el BSE al ser la única aseguradora que presta rentas vitalicias.

22. Porque en el artículo 66 ultimo párrafo se incluye en la rebaja de pensiones a los que reciben la Pensión Especial Reparatoria? Es muy injusto frente a una población envejecida, con problemas de vida saludable derivado de la represión del Estado. Es muy injusto. Aprovecho para preguntar si el gobierno no entiende que la PER debe ser compatible con las jubilaciones y pensiones del sistema de seguridad social.

23. Cual es el numero de personas que por el año de nacimiento y su inserción ya en el mercado de trabajo se verán afectados por reglas de juego distintas a las que ingreso al mercado de trabajo?

Según cálculos del Frente Amplio son 1.232.877 personas. En 1996 eran aproximadamente 845 mil, o sea, un 50% menos.

24. Cual es el objetivo de que la decisión de que los dos puntos de IVA devueltos no sean opcionales y de elección libre del contribuyente y sean obligatorios?