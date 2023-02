FA propuso levantar receso por la sequía y Da Silva dijo que descubrieron "la seca en febrero"

El senador nacionalista, Sebastián Da Silva, criticó la iniciativa del Frente Amplio de levantar el receso parlamentario para discutir la sequía que atraviesa el país y una serie de medidas para ayudar a los productores.

"El Frente Amplio descubrió la seca en el mes de febrero, en enero hicieron tortillas, andaban de playa, por ahí. Llega febrero y se nos viene a pretender dar clases de empatía con lo que está padeciendo el sector agropecuario cuando la declaración de emergencia y las medidas están tomadas desde setiembre y octubre", afirmó durante la sesión de la comisión.

"Con qué rostro se nos viene a decir que las medidas no son suficientes cuando tuvo que esperar a que el Frente Amplio se limpiara las patas con la arena para venir al Parlamento a hablar del campo, cuando en el enero más seco de los últimos 43 años nunca hablaron, nunca hablaron una palabra, un punto y una coma. Y ahora se nos viene a pretender dar clases de lo que hay que hacer", agregó.

El Frente Amplio volvió del veraneo de Enero y descubrió la sequía. No les bastó 8 horas de comparecencia del Ministro y más de 34 medidas para seguir con la chiquita. La gente de campo no merece politiquería pic.twitter.com/smb3c8Nihf — Sebastian Da Silva (@camboue) February 9, 2023

El Frente Amplio presentó hoy en la Comisión Permanente diversas medidas para tratar el problema de la sequía pero no fueron tratadas dado que no consiguieron los votos del oficialismo para lograrlo. "El gobierno se negó a tratar las medidas que proponemos para paliar la sequía, medidas de corto, mediano y largo plazo. Hay una situación muy compleja y las políticas adoptadas hasta el momento no son suficientes", publicó en su cuenta de Twitter, el senador frenteamplista Sebastián Sabini.

Entre las medidas que fueron presentadas estaban postergar los pagos de la contribución rural hasta tres meses después de levantada la emergencia agropecuaria, subsidiar a los tamberos, entregar semillas a productores pequeños y medianos, fortalecer el Fondo de la Granja, entre otras.

El gobierno se negó a tratar las medidas que proponemos para paliar la sequía, medidas de corto, mediano y largo plazo. Hay una situación muy compleja y las políticas adoptadas hasta el momento no son suficientes. pic.twitter.com/QLjFj8vy0j — Sebastián Sabini (@tatisabini) February 9, 2023

Varios dirigentes del Frente Amplio se pronunciaron en redes sociales. "Hay senadores del Partido Nacional que creen que tienen el monopolio de los temas agropecuarios. Nadie tiene el monopolio de nada. Lo que el Frente Amplio pidió en Senado y el oficialismo se negó a votar es una minuta pidiendo más medidas para los pequeños productores afectados por la sequía. Ni más ni menos", señaló el senador, Enrique Rubio.

Hay senadores del P Nacional q creen q tienen el monopolio de los temas agropecuarios!! Nadie tiene el monopolio de nada!! Lo q el FA pidió en Senado y el oficialismo se negó a votar es una Minuta pidiendo + medidas para los pequeños productores afectados por la sequía. Ni + ni - — Enrique Rubio (@EnriqueRubio_FA) February 9, 2023

"Hay senadores que creen que porque gritan e insultan, convencen pero subestiman la inteligencia de los uruguayos", aseguró.

Otro que se pronunció fue Sebastián Valdomir. "El Frente Amplio propuso levantar el receso en la Cámara de Diputados para tratar el problema de la sequía. Las bancadas de gobierno votaron en contra. Tienen urgencia para algunas cosas pero no para la producción nacional", aseguró.