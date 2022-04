El fútbol femenino de la AUF se da contra una muralla: en 16 meses jugó 11 fechas

El fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es un caso extraño de crecimiento y estancamiento al mismo tiempo. Mientras los equipos anuncian el cambio de estatus de sus planteles de Primera al régimen profesional (transformación que inició Nacional en 2020), acompañando los tiempos que corren a nivel internacional en el fútbol de mujeres, y las selecciones tienen cada vez más competencias y aprovechan las fechas FIFA para medir fuerzas con combinados extranjeros, en experiencia que no eran comunes, el Campeonato Uruguayo de Primera División transcurre en un camino paralelo, lento y cargado de recesos.

Hace casi un mes que las mujeres no compiten en el Campeonato Uruguayo de fútbol femenino de la temporada 2021, que aún no terminó aunque ya avanzaron cuatro meses de la siguiente temporada. La Fase Final y el torneo Permanencia de Primera división quedaron truncos por segunda vez tras disputarse la segunda fecha el domingo 13 de marzo. El motivo de la suspensión en esta ocasión obedece a la participación de la selección sub 20 en el Sudamericano de Chile, que se está jugando en estos días.

El Uruguayo comenzó en setiembre de 2021, después de ocho meses de receso por la pandemia de covid-19. A mediados de diciembre terminó la primera parte del torneo de Primera, del que participaron los 10 equipos todos contra todos, y la actividad se interrumpió hasta la primera semana de febrero, aunque después el reinicio se efectuó el fin de semana del 26 y 27 de febrero.

Con la vuelta del torneo del fútbol femenino se jugaron dos fechas y otra vez se detuvo la competencia.

En esta ocasión, según se informó a Referí desde la AUF, fue a pedido de tres equipos que tienen la mayor cantidad de jugadoras en la selección sub 20 que dirige Ariel Longo, y por tanto iban a perder potencial en el tramo definitivo del torneo: Nacional, Defensor Sporting y Peñarol.

Uruguay debutó contra Brasil y perdió en el sub 20

Los tricolores cuentan con siete futbolistas en la selección (Alison Latúa, Juliana Viera, Hevelin Jara, Valentina Pereira, Solange Lemos, Angela Gómez y Martina Terra); los violetas tienen cinco (Helena Reja, Oriana Fontan, Lucía Cufré, Magalí Arias y Josefina Félix), mientras que las aurinegras son cuatro (Vanina Sburlati, Adriana Salvagno, Pilar González y Belén Aquino).

El plantel celeste que el jueves debutó frente a Brasil y perdió 2-0 se completa con tres jugadoras de San José (Florencia Méndez, Manuela Maciel y Catalina Emanuele), una de Liverpool (Ahelin Piña), una de Atenas (Nikol Laurnaga) y Wendy Carballo en calidad de libre.

El fútbol local se detuvo para que la selección realizara la preparación y volverá a retomarse cuando retorne de Chile. Es posible que el Torneo Permanencia comience antes, debido a que no hay jugadoras que estén afectadas a la selección, y es un tema que está evaluando en la Comisión de fútbol femenino de la Asociación.

El Sudamericano se inició el miércoles 6 de abril y se extiende hasta el 24 de abril, aunque si Uruguay no clasifica a la Fase final terminará su actuación el 15 de abril.

Así está el Campeonato

Los cinco equipos que compiten por el título uruguayo son Nacional, Peñarol, Atenas, Defensor Sporting y Liverpool.

Se enfrentan todos contra todos a una rueda y el equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos será el campeón y clasificará a la Copa Libertadores Femenina 2022.

Ya se jugaron dos fechas de la Fase final y así está la tabla.

Equipos Pts J G E P GF GC Defensor Sporting 4 2 1 1 0 3 2 Nacional 3 1 1 0 0 5 0 Peñarol 1 1 0 1 0 1 1 Atenas 1 2 0 1 1 2 3 Liverpool 1 2 0 1 1 1 6

Por la permanencia compiten los equipos que se ubicaron del sexto al décimo lugar en el Clasificatorio: Danubio, Fénix, Náutico, Racing y River Plate.

Se enfrentan todos contra todos a una rueda y los últimos dos descenderán a Segunda División.

Tras las primeras dos fechas, la tabla es la siguiente:

Equipos Pts J G E P GF GC Fénix 6 2 2 0 0 3 0 Danubio 3 1 1 0 0 3 2 River Plate 3 2 1 0 1 2 2 Racing 0 2 0 0 2 3 5 Náutico 0 1 0 0 1 0 2

El campeonato de fútbol femenino tuvo desde diciembre de 2020 una actividad sumamente entrecortada.

En los últimos 16 meses solamente jugaron cuatro meses y medio.

Después de los últimos partidos que se jugaron en diciembre de 2020, pasaron nueve para volver a competir por el torneo local.

En los nueve primeros meses de 2021, solo jugó Peñarol que en marzo participó en la Copa Libertadores Femenina.

En agosto de 2021 las jugadoras reunidas en la Organización de Futbolistas Uruguayas (OFU) solicitaron a las autoridades de la AUF el comienzo lo antes posible de los torneos: "La demora en el comienzo de la actividad atenta directamente contra el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino en nuestro país ya que están dadas todas las medidas sanitarias para poder jugar".

Recién en setiembre comenzó la temporada 2021 con los torneos de Primera, Segunda y categorías juveniles.

Liverpool y Nacional jugaron el 15 de diciembre su partido de la última fecha de la primera fase en el estadio Charrúa. Tras el pitazo final, el torneo se detuvo sin fecha de reanudación ni finalización.

Clásico del Clasificatorio, jugado el año pasado

El 20 de diciembre se realizó el sorteo del calendario del tramo final del torneo, pero se anunció el comienzo para la primera semana de febrero porque la AUF cerró sus puertas del 23 de diciembre al 6 de enero por las fiestas de fin de año.

No empezó en la fecha designada porque le cortaba la licencia a las jugadoras y además se iba a interrumpir por los partidos amistosos de las selecciones mayor y sub 17, en la fecha FIFA de febrero.

Se reanudó el 27 de febrero con la primera fecha de las fases Final y Permanencia, de las que se jugaron dos jornadas y el 13 de marzo, una nueva cancelación.

Mientras tanto, el campeonato de la Segunda División terminó el 19 de diciembre. Montevideo Wanderers se coronó campeón y San José FC ocupó el segundo puesto. Los dos equipos ascendieron a Primera, donde jugarán en la temporada 2022, cuyo comienzo aún no está previsto. El conjunto maragato actuará por primera vez en su historia en la máxima categoría.

En el escenario actual la temporada 2021 del fútbol femenino podrá culminar en el mes de mayo.

Mientras los clubes de fútbol femenino de Primera División jugaron 11 partidos en cuatro meses y medio en los últimos 16 meses calendario, entre enero 2021 y abril 2022, en el mismo nivel del masculino y en el mismo período los equipos jugaron más de 50 partidos y compitieron 15 meses en 16 en las competencias locales. Peñarol, campeón del Uruguayo, jugó 54 partidos entre enero 2021 y abril 2022.