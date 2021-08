Futbolistas piden que se inicie el campeonato femenino, tras ocho meses de inactividad

Las jugadoras de fútbol reunidas en la Organización de Futbolistas Uruguayas (OFU) solicitaron a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el comienzo lo antes posible de las actividades del fútbol femenino en las categorías formativas, Primera división A, B y C.

Según se explica en un comunicado, "la demora en el comienzo de la actividad atenta directamente contra el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino en nuestro país ya que están dadas todas las medidas sanitarias para poder jugar".

Indica que Uruguay es el único país de la región donde no comenzó la temporada de fútbol de mujeres y señala también sobre "la importancia de disputar un formato de competencia que se enfoque en brindar la mayor cantidad de partidos por divisional en el año".

11 de agosto y sin noticias del comienzo del campeonato…🚨⚠️ pic.twitter.com/DMZKTo58vu — YamilaBadell (@yamilabadell11) August 11, 2021

A favor de esta petición votaron City Torque, Nacional, Udelar, Peñarol, Parque del Plata, Rampla, Defensor, San Jacinto Rentistas, Wanderers, Juventud y San José, y lo hicieron en contra Liverpool, River, Danubio y Fénix.

Según explica la organización en su cuenta de Twitter, hay clubes que solicitaron en abril información contable a la AUF y supeditaron el inicio de los campeonatos a la obtención de esa información.

Sin embargo, a pesar de haberla recibido, "algunos clubes siguen dilatando el comienzo del campeonato solicitando cuartos intermedios sucesivos e injustificados".

Uruguay y Bolivia los únicos países de la región sin competencia oficial, después quieren resultados a nivel internacional. @ofuuruguay pic.twitter.com/rnsLVYmQFk — Vale Colman 🌊💜✊🏼 (@ValeColman_14) August 11, 2021

El 20 de diciembre fue el último partido que se disputó en el fútbol femenino. Casi ocho meses después, la actividad sigue paralizada. Solo actuó Peñarol, que en marzo disputó la Copa Libertadores Femenina en Argentina.

Las autoridades del fútbol femenino en AUF habían programado el inicio de la actividad en 2021 en abril, en una primera instancia, pero fue suspendido ante el avance de la pandemia de covid-19. Luego, en mayo si se levantaban las restricciones sanitarias por la pandemia volvía el fútbol femenino, pero eso no sucedió, porque se mantuvieron las limitaciones para las competencias amateur.

AUF

Valentina Prego, presidenta del fútbol femenino

Las categorías formativas de la AUF de fútbol masculino retomaron la actividad en los primeros días de julio, con las vueltas a los entrenamientos, partidos amistosos y los comienzos de los distintos campeonatos, además de los reinicios de las prácticas de las selecciones juveniles uruguayas.

El 29 de julio, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, informó que la final de la Copa Libertadores Femenina (Nacional representará a Uruguay en el torneo) se jugará en el Estadio Centenario el miércoles 24 de noviembre.

Partidos pendientes

Antes de que comience la temporada 2021 tienen que disputarse cinco partidos pendientes del Campeonato Uruguayo 2020 que se jugarán en uno o dos días. Racing enfrentará a Náutico por la final del torneo de Ascenso de la Divisional B, ya que ambos equipos finalizaron igualados en 19 puntos y el vencedor se quedará con el título.

C. Pazos

Las chiquilinas quieren volver a jugar

Asimismo, por la Segunda División también deben jugar Canadian-Cerro y San José-Boston River, y por la Copa de Plata Sub 19 tienen que enfrentarse Juventud-Fénix.

A partir de la temporada 2021 se agregará la categoría sub 14, con 10 equipos ya preinscriptos. Esta nueva divisional se sumará a las categorías de mayores, sub 19 y sub 16, por lo que se cumplirá el objetivo de que la competencia femenina tenga cuatro divisionales.

La sub 16 tiene 16 equipos y en la sub 19 participarán 20, según el plan previsto.