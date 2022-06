El gesto de Lali Espósito con una niña que vendía dibujos para ir a su show

Este jueves una pequeña fanática de Lali Espósito cumplirá su sueño de ver a la artista en vivo. Se trata de Zaira, una niña de 9 años que intentó juntar el dinero para la entrada su show por sus propios medios y su historia llegó a la propia cantante que decidió tomar cartas en el asunto.

Zaira, la mayor de cuatro hermanos, se volvió viral en las últimas horas. Cuando sus padres le dijeron que no podrían comprar las entradas para el show de Lali en Mar del Plata, que parten de 8100 pesos argentinos (unos $ 2700 pesos uruguayos), la niña decidió reunirlo ella misma. Se puso a vender dibujos para colorear a $ 10 a la salida de la escuela y llegó a entregar 290 ilustraciones. Además, tenía planeado incluir la venta de hojas con las tablas de multiplicar y el abecedario.

“La realidad es que muchísima gente le dio mucho amor, ayer Zai se quedó hasta las dos de la mañana imprimiendo, lleva más o menos 250 o 300 dibujitos que ya están pedidos para hoy a las seis de la tarde. Ella va a canto, desde los 3 añitos que canta. Con mucho sacrificio en 2020, y con la ayuda de amigos, pudimos hacerle un video porque ella escribe canciones, melodías, es histriónica. Ella cuando escucha la canción Soy y Laligera, le gustan mucho. Le llama la atención la letra, lo que ella hace es leer mucho la letra y ver el video la inspira”, dijo su mamá, Judith, en una entrevista con C5N.

La actitud de la niña empezó a pasar de boca en boca hasta que llegó a oídos de la artista, que no dudó en invitarla al espectáculo. “¡Wow! Acabo de ver esto. ¡Qué emoción tan grande su esfuerzo y su amor! Será bienvenida a mi show. Muero por darle un abrazo a Zaira. Acá a disposición para todo”, escribió la artista en su cuenta de Twitter.

La madre de Zaira se mostró conmovida por la repercusión que tuvo la historia de su hija. “Me sorprendió muchísimo, yo siempre apoyo a las nenas, son una caja de sorpresas. Ayudan en limpiar la mesa, barrer el piso, me dicen mamá yo te voy a ayudar y yo siempre les digo, bueno te doy $ 10 o $ 100 para que ahorres. De chiquitas que tienen esa cultura de trabajar para obtener algo, pero lo que pasó ayer con Zaira me dejó en shock y no lo puedo creer”, sostuvo Judith.

La artista presenta Disciplina Tour, una gira que la llevará por toda la Argentina y que la traerá a Uruguay el próximo 13 de agosto. Se presentará en el Antel Arena y las entradas se venden entre $1800 y $2600.