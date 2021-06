El gesto de Ronaldo que le generó una pérdida de valor de US$ 4.000 millones a Coca-Cola

El gesto de Cristiano Ronaldo al retirar un par de botellas de Coca-Cola del escritorio en el que brindó la conferencia de prensa de la selección de Portugal este lunes por la Eurocopa, repercutió en las acciones bursátiles de la compañía multinacional.

Antes de comenzar su comparecencia, la estrella portuguesa quitó del escritorio dos botellas del refresco, patrocinador del torneo de selecciones de la UEFA, y dejó solo una botella de agua.

"Agua. Coca Cola...", comentó, haciendo referencia de que se debe beber agua y no la tradicional bebida.

"Coca Cola":

Por lo que hizo Cristiano Ronaldo antes de su conferencia en la #EURO2020 pic.twitter.com/z0fRS08oYY — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 15, 2021

La acción fue captada por las cámaras y las imágenes se viralizaron en las redes.

Como era de esperar, no cayó nada bien en la organización de la Euro ni en la firma de bebidas.

Se informó este martes que la actitud de Ronaldo supuso pérdidas de valor millonario para la compañía al comparar el antes y después en la evolución de sus acciones.

AFP

Cristiano dejó solo la botella de agua

La bolsa de valores abrió a las 15 en Europa y en ese momento la acción de Coca-Cola estaba en cifras cercanas a los US$ 56,10, informó el diario Marca de España.

Luego, 30 minutos después, tras el suceso de Ronaldo en la sala de prensa, las acciones se desplomaron llegando a un mínimo de US$ 55,22 por acción.

En total, el gesto del portugués al sacar las botellas provocó una caída del 1,6% para la compañía. En ese sentido, agrega Marca, Coca-Cola pasó de valer US$ 242.000 millones en el mercado bursátil a US$ 238.000 millones, lo que reflejan una pérdida de valor por unos US$ 4.000 millones.

Anti refrescos

No es la primera vez que Ronaldo se manifiesta en contra del consumo de bebidas refrescantes.

En una entrevista de 2020 habló sobre las conductas de su hijo mayor Cristiano Junior y expresó: "Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come papas fritas y él sabe que no me gusta".