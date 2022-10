El gobierno ajusta un solución "sin magia" para los "rehenes" de la unidad reajustable

El Poder Ejecutivo tiene previsto comunicar en los próximos días los detalles de una "oferta" destinada a otorgar una salida a un viejo reclamo que ha atravesado varias administraciones de gobierno sin una solución: la de los "rehenes de la unidad reajustable", que afirman haber sido perjudicados por haber contratado un crédito para vivienda en esa moneda virtual y que, desde hace años, vienen reclamando una reestructura de sus deudas.

La problemática afecta a unas 23 mil familias. Unas 7 mil deben al Banco Hipotecario y el resto a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). El presidente Luis Lacalle Pou había recibido el 4 de abril a los deudores en la Torre Ejecutiva y allí había dado el visto bueno a una solución "sin magia". La definición cobró vigencia la semana pasada, cuando el presidente telefoneó al senador nacionalista Carlos Camy - autor de uno de los proyectos de ley al respecto - para ratificarle su compromiso de alcanzar una fórmula.

No será sin embargo a través del Parlamento. Según dijo Camy a El Observador, Lacalle le transmitió que ese mecanismo "no sería viable". En su lugar, adelantó el presidente, llegará a través de la vía administrativa y será responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Camy tiene pendiente una reunión en los próximos días con las autoridades ministeriales, que le transmitirán oficialmente los alcances de esa solución. El senador admitió saber que la fórmula no tendrá la previsión, en cantidad de beneficiarios, que los involucrados en las iniciativas legislativas. "Será una cuestión de números" indicó, en la que el gobierno dirá qué puede ofrecer.

El visto bueno de Economía era esencial para una solución, que iría a dejar a un lado los tres proyectos se discuten en el Parlamento. Uno lo presentó Camy, el otro su colega colorado Germán Coutinho y el tercero el cabildante Raúl Lozano. Y será, en definitiva, una solución política. Así por lo menos lo asumen los colectivos de "rehenes de la unidad reajustable" que este martes volvieron a presentarse en la Comisión de Hacienda del Senado para plantear sus reclamos. Partidarios de una ley, allí dijeron saber que, cuando un proyecto llega al Ministerio de Economía, "muchas veces las mejores intenciones naufragan".

Dinorah Rodríguez integra uno de los grupos que los nuclea. Es deudora del Banco Hipotecario desde 1999. Según los cálculos que presentó ante los legisladores la unidad reajustable creció 40% por encima de la inflación en los últimos quince años. Allí se relataron algunos casos. Un "señor" que tiene 82 años y lleva pagando hace 40, pero aún debe más de treinta años. Otra señora que compró en 1985, terminó de pagar este año y cuando fue el banco le dijeron que aún debía US$ 94 mil por colgamentos. La mujer terminó en una emergencia móvil. A los pocos días, cuando volvió a averiguar, la deuda ya era de US4 102 mil.

Julis Noel Lerena compró su vivienda en 1987, cuando "cayó en el engaño" del BHU. Dice llevar pagando 35 años, pero sigue debiendo 2.300 UR. Según sus cálculos, aún deberá seguir pagando por 90 años más.

Según contó, el promedio original de cada crédito es de US$ 35 mil. Si se considera a 23 mil deudores, totalizaría unos US$ 805 millones. Sin embargo, indicó, la proyección de todas las deudas hoy ante el BHU totaliza US$ 4.150 millones. Se trata, aclaró, de una cifra proyectada por la propia presidenta del banco, Casilda Echevarría. Más de cinco veces el crédito. Al día de hoy, aseguró, cada deudor lleva pagados un promedio de US$ 168 mil.

En el Parlamento también esperan saber la fórmula de Economía para determinar cómo seguir. Camy y su colega Germán Coutinho son partidarios de insistir en la vía legislativa, y si se prosigue con tres proyectos por separado o si se unifican. También, si el anuncio del Ejecutivo irá por la misma línea que pretenden los senadores. "El gobierno se comprometió a un punto de partida", valoró Coutinho.

El senador colorado expresó su deseo de que la solución comprenda a la mayor cantidad de familias posibles. "Si en esa solución no entran todas igual tenemos que aceptarla", adelantó. "Después iremos por las que faltan". Lo que sí asegurpó es que los "colgamentos" son un "disparate" que debe ser eliminado. Coutinho citó una célebre retirada de una murga de Salto: "Que no muera la esperanza".

Críticas a la presidenta del BHU

A nivel parlamentario hay mucha molestia con la presidenta del BHU, Casilda Echeverría. A mediados de julio, la jerarca se había expresado públicamente sobre las fórmulas de slución planteadas. Según había advertido, la institución no podría otorgar nuevos créditos por dos años si prosperaban las iniciativas parlamentarias. "¿Cualquiera de ustedes pide cuando saca un crédito o cuando se atrasa con la tarjeta que la deuda quede sin ajuste?”, preguntó en rueda de prensa.

Camy dijo este martes estar sorprendido. "No hace otra cosa que ratificar lo que pensamos y nos inspiró a presentar un proyecto de ley", dijo el senador. En la misma línea se expresó su colega colorado Germán Coutinho. "Somos parte de este gobierno y consideramos que hemos hecho muchísimas cosas, pero también que hay otras pendientes", reconoció. Coutinho sostuvo que el de los deudores es el "tema uno", en el que "vamos a ir hasta el final para encontrar soluciones". El senador calificó de "injusto" el accionar de la presidenta del BHU.

Coutinho aseguró que los "colgamentos" son un "disparate" que debe ser eliminado y le pidió a la jerarca un "mínimo respeto" en el análisis del problema. . "Si el Banco Hipotecario no tiene que prestar más dinero por determinada cantidad de años que no preste más, pero que no cobre más de lo que le corresponde".

Rodríguez, en representación de los deudores, ironizó sobre las afirmaciones de Echeverría en cuanto que la morosidad en el BHU era muy baja. Eso se explica, dijo, porque en casi todos los caso la cuota de la vivienda de deduce de salarios y jubilaciones. "Cuando nos llamamos rehenes de la unidad reajustable, es por eso", indicó.

También fue deudor

Los deudores afirman haber recibido la simpatía del subsecretario de Vivienda, Tabaré Hachembruch Legnani. "Nos contó su caso particular", dijo Rodríguez los legisladores. El jerarca les trasmitió que él también havía sudo deudor. "Dada una circunstancia económica derivada de su actividad pudo cancelar, en aquel momento, con una importante quita", fue el testimonio. Según Rodríguez, Hackembruch les manifestó que conoce su problemática, por haber sido deudor y por "saber que los sueldos y las jubilaciones de los uruguayos no son suficientes para afrontar una cancelación anticipada".

The Wall

Ante los legisladores, Lerena apeló a un ejemplo particular para describir la situación de los "tontos" que en su momento pidieron créditos ante el BHU. "Fuimos cayendo de a poquito en fila", dijo. Tal como describió Pink Floyd en el video de "The Wall", una de sus más célebres canciones. Lerena recordó que en esa historia el muro se construía desde adentro y quedaban encerrados. Después llegaba la máquina de picar carne, e iban "todos como zombies" para adentro. "Así fuimos cayendo nosotros", expresó. "No sé si salían chorizos, pero caíamos para ahí adentro".