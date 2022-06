El hashtag viral de los hinchas de River para Suárez: #LuchoVeníARiver

#LuchoVeníARiver es el hashtag que los hinchas de River Plate argentino hicieron viral este martes luego de que se conociera el interés del club “millonario” para sumar a Luis Suárez en el actual período de pases.

El HT llegó a estar número dos en las tendencias de Twitter en Argentina este martes a la noche, luego de que se conociera que el manager de River, Enzo Francescoli, había llamado a Suárez hace un par de semanas.

Los hinchas utilizaron esa etiqueta para dejarles mensajes al delantero, en lo que le pedían para que llegue al “Monumental”, explicándole lo que sería su presencia en el equipo de Marcelo Gallardo.

Imagínate el Monumental, uno de los estadios más importantes de Sudamérica, y el 'URUGUAYO, URUGUAYO'. Algo que solo algunos consiguieron, como tu ídolo, el Enzo o tu compañero De La Cruz.

La gloria, ser dirigido por Gallardo, hacer historia en River@LuisSuarez9#LuchoVeniARiver pic.twitter.com/v0mrqNOVdB — 𝙇𝙀𝘼𝙉𝘿𝙍𝙊 (@xLeandro7) June 8, 2022

Si bien es difícil su llegada, Suárez no cerró la puerta y dejó abierta alguna posibilidad.

El delantero termina su contrato con Atlético de Madrid en junio, por lo que ya está buscando un nuevo equipo. Según manifestó, su primera idea es seguir en Europa.

Ya ganaste todo en Europa Lucho querido, es hora de venir a Sudamerica a hacer historia.

El llamado de De la Cruz

Nicolás De la Cruz, figura de River Plate argentino, habló con Suárez luego de que surgiera el interés de su club.

"Le escribí a Suárez, lo vi ayer. No me respondió lo que yo quería que me respondiera, pero quedó ahí, en stand by... No sé qué va a pasar. Si Enzo lo llamó me parece perfecto, es un jugador libre, cualquier equipo lo quisiera tener", reveló este martes a Sport 890.