El hijo de Gustavo Biscayzacú fue convocado a la selección mexicana

Xavier Biscayzacú, hijo del exdelantero de Defensor Sporting y Nacional, fue convocado a la selección sub 18 de México. El volante que juega en Defensor Sporting, nació en México cuando su padre Gustavo jugaba en los Tiburones Rojos de Veracruz.

Xavier Biscayzacú fue convocado por la selección mexicana 🇲🇽 para sumarse a los trabajos con la u18.



El media punta suma 5 goles en la temporada con la Sub 17 de @defensorsp.



¡El trabajo y perseverancia siempre da sus frutos!



𝐆𝐁𝐆 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲 | #GBGPlayer pic.twitter.com/mehYd2vWB5 — GBG Football (@gbgfootball) August 4, 2022

El futbolista también es seleccionable en Uruguay y ha participado de algunos entrenamientos en el Complejo Celeste.

¡EL GOLAZO DEL DÍA!🇲🇽🇺🇾



Xavier Biscayzacu(16) con Defensor Sporting sub-17. Seleccionado mexicano y uruguayo 🙌 pic.twitter.com/MvXGwiZWZz — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) March 28, 2022

En declaraciones publicadas por AS de Chile, el juvenil dijo que todavía no tiene claro donde quiere jugar.

"Por suerte, he representado a ambas selecciones, pero aún no tengo una decisión fija. Todavía no tengo pensado decidir, porque no estoy en ese compromiso. Si me siguen llamando las dos, ahí sí probablemente tenga que ir por una", explicó el jugador.

Su padre Gustavo Biscayzacú comenzó su carrera en Defensor y en las selecciones juveniles de Uruguay.

Luego pasó por varios equipos de Chile, España, Australia, México y en 2009 defendió a Nacional, logrando un hat-trick en su debut clásico frente a Peñarol.

Tras cerrar la etapa de futbolista comenzó la de entrenador dirigiendo a Villa Teresa y Racing.