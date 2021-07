El inolvidable mensaje de Godín a los sub 15: “Nadie les puede cortar el derecho a soñar”

Para los 32 futbolistas de la selección sub 15 de Uruguay que dirige Alejandro Garay, la experiencia de regresar a entrenar en el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) forma parte del reencuentro con lo que la pandemia de covid-19 les había arrancado a estos jóvenes jugadores.

Después de 15 meses volvieron. Volvieron al trabajo silencio de comenzar la formación en un selectivo camino cargado de aprendizajes de vida y de fútbol, de enseñanzas para las cuestiones cotidianas y para afrontar con madurez un partido de fútbol.

En esa tarea que tres días a la semana realizan los entrenadores juveniles con sus futbolistas, este martes de tarde los preseleccionados sub 15 alimentaron sus sueños y reforzaron su espíritu en una charla con el capitán de la selección mayor, Diego Godín.

@Uruguay

Godín con los sub 15

El capitán concurrió a entrenar al Complejo y se reunió con los juveniles.

El encuentro con futbolistas de la selección mayor para estos jóvenes forma parte de las rutinas de entrenamiento. Esta vez tuvo el plus de Godín.

El momento fue solemne para los juveniles. Esta vez, el capitán de la selección mayor se paró frente al grupo y les habló de su carrera, de sus sueños, de cómo llegó, y les dejó una frase que quedó marcada a fuego en cada uno de los juveniles. “Nadie les puede cortar el derecho a soñar”, les dijo.

La actividad se cerró una foto con todo el grupo y el recuerdo de una experiencia que para estos jóvenes será imborrable.

@Uruguay

El capitán Diego Godín y la foto para la posteridad con los sub 15

Igual que cuando en la primera semana de entrenamientos de este grupo, en la del 5 de julio, Ronald Araújo, el zaguero de Barcelona y de la mayor, que hace siete años estaba en el mismo lugar que los juveniles de la sub 15, les contó su historia.

Los jóvenes escucharon cómo Araújo les relataba que en 2011 llegó directo de Rivera a Montevideo para integrar la misma selección en la que están ellos. Les habló de su experiencia en la sub 18, de los viajes con la selección a Estados Unidos, Inglaterra y Corea del Sur. De su llegada a Barcelona y de lo que implica ser un jugador profesional.

Una semana después estuvieron Facundo Torres y Federico Valverde, en el mismo lugar que Araújo y Godín.

La charla de Valverde los marcó. Garay, el entrenador de la sub 15, uno de los testigos privilegiados de ese encuentro, la definió como “espectacular” por lo que transmitió el jugador de Real Madrid y porque con pocos apuntes, “hablando desde la humildad y de las necesidades básicas para jugar al alto nivel les dio algunos detalles básicos. Les habló de la importancia del control, de los pases, de la forma de pasar la pelota, de la alimentación y de que hay que sacrificar muchas cosas para estar al alto nivel”.

Torres, quien a los 21 años debutó en la selección mayor y aún tiene muy presente porque vivió recientemente todo el proceso de formación en el Complejo de la AUF, les habló de su experiencia en el proceso de sub 15 hasta la selección mayor.

Les contó del esfuerzo que implicó recorrer ese camino y de lesiones que lo hicieron dudar en un momento sobre si seguir o no en el fútbol, pero con el apoyo de su familia, entrenadores y una sicóloga, salió adelante y hoy disfruta un lugar en la selección de Tabárez.

¿Cuándo nació la idea de las charlas con los jugadores de la mayor?

Garay explicó que la idea de llevar a los jugadores para charlar con los sub 15 comenzó hace 10 años, cuando se integró a las selecciones juveniles.

Recuerda el entrenador que todo nació un día, cuando le comentó a Tabárez que quería observar la práctica de la mayor con los juveniles. Así ocurrió. Y aquellos juveniles se encontraron con una experiencia increíble.

“Fue sentarnos en una práctica al costado de la cancha y se acercaron Coates, Suárez, Lodeiro, a quienes había dirigido en juveniles. Los chiquilines abrían los ojos enormes. También en ese momento el capitán Diego Lugano se empezó a quedar horas charlando con ellos. Merendaba con ellos. Igual que Diego Forlán, Abreu, Eguren, Scotti”, recuerda el entrenador. Esta instancia se repetía cada año en las dos o tres semanas de preparación de Uruguay para la Copa América o los Mundiales.

Leonardo Carreño

Alejandro Garay, entrenador de la sub 17

“Para los chiquilines es algo fantástico y deja enseñanzas increíbles. Yo les puedo decir mil veces algún concepto, pero lo escuchan de ellos y lo absorben más rápido y les quedará grabado para siempre”, dice el DT.

Las experiencias se extendían a las meriendas compartidas con la mayor. Cuando eso ocurría, Garay les pedía algo: “No le miren el pelo ni la ropa, miren lo que ponen arriba del plato, porque ahí van a entender por qué juegan a tan alto nivel y por tanto tiempo”.

Ese es el aprendizaje silencioso que transcurre a diario en el complejo de la AUF.

Los 32 testigos de la charla de Godín

Los futbolistas de la sub 15 de Uruguay que escucharon al capitán de la mayor fueron los goleros Juan Ignacio Blanco (Defensor Sporting), Maximiliano Gómez (Liverpool), Samuel Garín (River Plate). Los defensas Iker Anso (Defensor Sporting), Gonzalo López (Defensor Sporting), Gianfranco Rodríguez (Defensor Sporting), Thiago Rodríguez (Defensor Sporting), Pablo Lago (Juventud), Pablo Calione (Nacional), Juan Pedro Echeverría (Nacional), Mauro Rolando (Nacional), Ignacio López (Peñarol), Felipe Cabrera (River Plate). Los volantes Ángelo Martínez (Defensor Sporting), Bruno Macchi (Danubio), Axel Montaña (Danubio), Alexis Cuadro (Nacional), Juan Ignacio García (Nacional), Thiago Helguera (Nacional), Mateo Peralta (Nacional), Mateo Ureta (Peñarol), Iohan Pérez (River Plate). Los delanteros Facundo Techera (Defensor Sporting), Enzo Borgarelli (Liverpool), David Stábile (Liverpool), Emilinao Del Pino (Nacional), Gonzalo Petit (Nacional), Ezequiel Píriz (Nacional), Luciano González (Peñarol), Facundo Morales (Peñarol), Stiven Muhlethaler (Peñarol), Matías Escobar (River Plate).

La pandemia y el año 2020 perdido

Las selecciones sub 15, sub 17 y sub 20 volvieron a entrenar hace tres semanas al Complejo de la AUF.

Este miércoles los más chicos, dirigidos por Garay, enfrentarán en tres partidos amistosos de 30 minutos a Danubio. Será el primer partido que jugarán los seleccionados desde marzo 2020.

Los sub 17 de Diego Demarco se miden con Bella Vista y los sub 20 de Gustavo Ferreyra a un equipo de tercera y cuarta división de Peñarol.

Los tres combinados trabajan para los sudamericanos que Conmebol programó para el segundo semestre, aunque aún no confirmó fechas ni sede.

Las selecciones no tienen posibilidad de viajar debido a la pandemia y la preparación, hasta los Sudamericanos, se realizará en el Complejo de la AUF.

El año 2020 cortó el proceso de maduración de los juveniles. Desde marzo a setiembre 2020 no hubo actividad para las selecciones ni para los juveniles en sus clubes. Entre octubre y noviembre entrenaron ocho semanas en el Complejo de la AUF y nuevamente se suspendió todo.

Volvieron en marzo 2021 tres semanas y otra vez se suspendieron los entrenamientos por la pandemia. El 5 de julio regresaron y esperan retomar la normalidad de los trabajos, bajo los estrictos controles de estos tiempos y la imposibilidad de viajar a competir al exterior.

“No sabés lo que se avanza en los viajes en el conocimiento de los chiquilines y en todos los aprendizajes que le quedan a ellos”, resumió Garay.

El entrenador cuya faceta pedagógica lo distingue a diario en el trabajo con los jóvenes, está preocupado por las consecuencias que causó la inactividad y el encierro de la pandemia.

“Incorporaron kilos y no desarrollaron musculatura. Entre los 13 y 15 años, cuanto más juegan más músculos generan, entrenando y jugando. Desde marzo del año pasado entrenaron poco y jugaron poco. Perdieron motricidad, coordinación y todos los aspectos morfológicos que hacen que se cimiente el deportista del futuro en resistencia, en aspectos aeróbicos y anaeróbicos, fuerza y todo lo que tiene que ver con la percepción del juego e interpretación del mismo”, explicó.

El tema Williams Martínez

El episodio que marcó el fin de semana en el fútbol uruguayo, la muerte de Williams Martínez, quien se suicidó el sábado, fue abordado por el departamento sicológico de la selección.

En imágenes difundidas por la AUF, se observa a Axel Ocampo, sicólogo de las selecciones hablando con los jugadores previo al entrenamiento del lunes.

@Uruguay

Axel Ocampo habla con el plantel el lunes en la primera práctica de la semana en el Complejo, tras la muerte de Williams Martínez

“Se hablo del tema, en particular de lo que es llegar a esos extremos, y de la importancia de estar alerta como grupo, de estar atentos a los mensajes y del valor en los grupos humanos de abrirse para ser mejores compañeros porque puede estar ayudando a que un compañero salga de algún proceso de depresión y generar los vínculos para que el aviso llegue a tiempo”, explicó el entrenador.

En sus trabajos cotidianos en el complejo de la AUF, Garay utiliza las experiencias de otras personas que realizan actividad en el complejo, para que los jugadores puedan entender el rol del esfuerzo y sacrificio.

Los juveniles escuchan las charlas del jefe de seguridad del complejo, de un guardia que tiene que estar 12 horas, que está jubilado y que necesita seguir trabajando para poder comer. O, el chef de la selección, Aldo Cauteruccio les habla del cuidado y gestión de alimentos. También el administrador del Complejo, el intendente Claudio Pagani, sobre lo que implica realizar su tarea. Esos mensajes son los que terminan marcando el crecimiento de estos jóvenes futbolistas que comienzan a recorrer el camino de las selecciones de la AUF.