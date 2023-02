El insólito comentario de Mario Kempes por TV, que justificó el patadón a Vinícius Jr.

El brasileño Vinícius Jr. volvió a ser figura en Real Madrid en el partido de este jueves y colaboró con un gol para la victoria de Real Madrid por 2-0 sobre Valencia en una nueva fecha de LaLiga de España.

El delantero convirtió el segundo tanto luego de que al inicio del primer tiempo, Marco Asensio anotara un golazo de zurda para el 1-0.

En Valencia jugó como titular el uruguayo Edinson Cavani, quien tuvo muy poco contacto con la pelota, mientras que en los merengues, Federico Valverde fue suplente luego de un buen tiempo e ingresó en el complemento.

Como informó este jueves Referí, el brasileño Gabriel Paulista de Valencia, le pegó un tremendo patadón a su compatriota Vinícius Jr., por el que fue expulsado.

Mientras se jugaba el encuentro, el excampeón del mundo con Argentina en 1978, Mario Kempes, lo comentaba para ESPN.

"Estaba clarito eso y lo agarró bien, ¿eh? Viene en el aire, si lo agarra con la pierna apoyada lo rompe todo", dijo Kempes al principio mientras repetían la jugada.

Y agregó un comentario que cayó muy mal en los hinchas de Real Madrid: "Lo dije y alguno me va a dar la razón. A Vinicius le gusta jugar con el contrario y va a haber alguno que no le va a perdonar. Y eso que Paulista le pega abajo. Si le pega en la rodilla no sé que hubiera pasado".

Aquí se puede ver el video y el comentario desafortunado de Kempes: