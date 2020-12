El insulto de una diputada kirchnerista, que pensó que no la escuchaban, en medio de sesión virtual

La Cámara Baja de Argentina volvió a sorprender una vez más. Este martes, en una sesión virtual que duró más de 18 horas, una diputada insultó mientras transcurría la sesión y el actual presidente del organismo, Sergio Massa, le solicitaba que prendiera el micrófono para emitir su voto.

María Rosa Martínez, dirigente kirchnerista, tuvo problemas técnicos con la conexión de internet y cuando pensó que nadie la escuchaba dijo: "¡La concha de la lora! Estuve toda la noche despierta al pedo". Sorprendido por el comentario, Massa le advirtió que la estaba escuchando y le solicitó, por segunda y tercera vez, que se pronuncie a favor o en contra del debate que se está llevando a cabo en el Parlamento sobre el proyecto para recortarle fondos a la ciudad de Buenos Aires.

Pero el exabrupto de la legisladora no es el primero que ocurre desde que las sesiones se realizan de forma virtual en Argentina. De hecho, el primero en protagonizar un blooper fue Esteban Bullrich, quien dejó una foto fija en la pantalla para reemplazar su aparición en la video conferencia y al ser llamado por la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, no pudo simular que en realidad no estaba presente.

—¿Dónde está Bullrich? A ver… que no lo vi la última vez. A ver… ¡Bullrich! ¡Bullrich! ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. ¿Qué tal senador Bullrich, cómo le va?— le dijo la vicemandataria.

—Bien, presidenta. Buen día, ¿cómo está?— respondió después de 25 segundos Bullrich.

—Muy bien, mejor que nunca le diría.

—Bueno, me alegro.

—Yo también.

—La Argentina no tanto (risas).

Más tarde le pasó a Luciano Laspina, quien se cambió de ropa delante de cámara sin saber que tenía el video encendido durante la presentación del proyecto de Presupuesto 2021. "No advertí que tenía la cámara prendida. Por suerte solo se ve un brazo", se disculpó en ese momento.

El caso del legislador Juan Emilio Ameri fue el más resonante: hace poco más de dos meses el diputado apareció realizando un acto erótico con una mujer, pidió disculpas, pero fue suspendido y enseguida renunció a su banca.