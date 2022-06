El mensaje de Neves: “Mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad”

El exvolante de Nacional, Gabriel Neves, se manifestó en sus redes tras recibir críticas, mensajes agraviantes y amenazas, luego de que en los últimos días se conociera que había rescindido contrato con los tricolores y que no había salido a préstamo, lo que generó malestar en hinchas albos.

“Mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto o por estar delante de tu tiempo”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram, replicando una frase de Mahatma Gandhi.

Staff Images / Conmebol

Gabriel Neves

“Si estás en lo cierto y lo sabés, que hable tu razón. Incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad”, agregó.

“Más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira”, cierra la nota del hoy jugador de Sao Paulo.

El mensaje de Gabi Neves en Instagram

El mensaje de Neves se dio luego de que manifestara que había recibido mensajes agraviantes y amenazas, al hablar luego de que Nacional emitiera un comunicado en el que confirmaba que el jugador había rescindido contrato con el club y que no estaba cedido a préstamo, como habían informado los albos cuando pasó a Sao Paulo a fines de agosto pasado.

“Todo esto se disparó hace algunos días, y empecé a recibir mensajes que la verdad, me ponen mal. Luego del comunicado decidí salir a hablar porque yo sé que hice las cosas bien, y se me está cayendo a mí por algo que realmente no hice y creo que está bueno que lo aclare”, contó a Sport & Show de radio Sport 890.

Leonardo Carreño

Gabriel Neves

Neves agregó: “Quiero salir a aclarar porque sé que las críticas van a estar, que las puteadas van a estar. Yo eso lo acepto. Pero la verdad es que mi familia está recibiendo amenazas, leyendo cosas que no tiene por qué leer y me duele eso, y eso se lo dije a (el presidente de Nacional, José) Fuentes”.

El jugador contó que el titular del Club le dijo que tanto él como su representante Gerardo “Boca” Arias habían actuado de forma correcta en la negociación que por parte de Nacional fue encabezada por José Decurnex, quien era el presidente en ese entonces.

“Leí el comunicado y al único que se cuida es al club, donde parece que el club quiso hacer todo bien y que yo quise salir mal, que yo me quería ir. Se lo hice saber a Fuentes y me pidió disculpas, también me dijo que él tiene claro que mi representante y yo hicimos las cosas bien, y que él se iba a comprometer a que cada vez que le preguntaran él iba a responder que están contentos conmigo, que saben que yo hice las cosas bien”, dijo Neves, quien había avisado al club que no iba a renovar el contrato que terminaba el 31 de diciembre pasado, como finalmente sucedió, dejando el club meses antes, cuando ya estaba dentro del plazo habilitado para negociar con otros equipos.

Agregó que de los US$ 300.000 que recibió el club tricolor por la rescisión de contrato, a él no le correspondió nada.

“Yo siempre hice las cosas bien con Nacional, sé que nadie se puede quejar de mí dentro de Nacional”, señaló Neves.