El mercado ganadero se tonifica, con la faena que se encamina a un récord

El factor de mayor incidencia en la firmeza de precios es la poca oferta de ganados especiales, con una faena que volvió a cruzar las 60.000 cabezas y que es casi un hecho que marcará un récord histórico en 2021.

Hay una suba gradual de valores, con cierta cautela por parte de algunas industrias ante el regreso de la carne brasileña a China, pero hasta ahora sin incidencia directa sobre los precios del ganado.

La mayoría de los negocios por novillos especiales, de punta, se concretan entre US$ 4,30 y US$ 4,40 por kilo en cuarta balanza, con negocios excepcionales por encima de eso.

El mayor interés en los últimos días ha sido por novillos, con equipos kosher que están operando alguna planta.

La vaca gorda especial cotiza entre US$ 4,10 y US$ 4,15 por kilo. Hay disparidad en las entradas, que van de una semana a 15 días.

“Al no haber mucha oferta de ganado gordo, por más que corrija algo para abajo el valor de venta al exterior los precios se van a mantener”, consideró Facundo Schauricht, integrante de Zambrano y Cía y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado.

Las faenas para los primeros días de enero, en general, ya están armadas. La operativa en los primeros días del año, como habitualmente pasa, es menor. Hay alguna planta que cierra en los próximos días.

La semana pasada fue la tercera consecutiva con una faena de vacunos arriba de 60.000 animales y el récord anual del 2006 quedó a un poco más de 40.000 cabezas de distancia. Hasta el 18 de diciembre el volumen faenado en el acumulado anual estuvo 31% arriba de la de 2020 a esta altura y superó en 17% la de 2019.

Carlos Pazos

El récord de faena vacuna está por concretarse.

En general la demanda externa por carne vacuna es sostenida. En China hay una propuesta de menores valores, pero sin cambios drásticos. En Estados Unidos los precios siguen muy atractivos. Mientras, en Europa el escenario está más complicado, con mayores restricciones vinculada a la nueva ola de covid-19, que impactan sobre el consumo.

El precio de exportación, por ahora, sigue sólido como roca, arriba de US$ 5.000 por tonelada para la carne vacuna (US$ 5.092 en la última semana). El acumulado anual alcanza los US$ 4.282, un salto de casi 14% frente a 2020. Todo es firmeza.

Mirando hacia adelante, en el plano local va a jugar su partido el efecto clima y el faltante de agua en algunas zonas. La disponibilidad forrajera es dispar. Este factor pesa particularmente en el mercado de reposición, que sigue mirando de cerca los pronósticos, con valores –como ha sido a lo largo del año– favorables al invernador. Por lo tanto, “quien está bien desde el punto de vista forrajero está comprando”, comentó Schauricht.

En Pantalla Uruguay esta semana se dieron leves subas para la mayoría de las categorías. Los terneros, por ejemplo, promediaron US$ 2,12, un 3% arriba del remate anterior. En novillos de 1 a 2 años hubo una suba destacada, de 6,6%, a US$ 2,11 en promedio.

El mercado de los ovinos sigue en baja de valores, con presión de oferta, y dificultad de colocación. Por ahora hay gran disparidad entre plantas y alguna, incluso, no está pasando precio. La lógica habitual es que en febrero- marzo empiece a reacomodarse ese mercado.

La faena ovina cayó de 52.129 animales a 43.357 la semana pasada, aún manteniendo un nivel alto. De este modo el acumulado anual llegó a casi 1,3 millones de animales, 46% más que el año anterior.

En el mercado internacional la demanda es más floja en el mercado chino y se recupera Brasil. con un precio de exportación para carne ovina que ha sido muy destacado a lo largo del año, que en la última semana promedió US$ 5.678 por tonelada y que en el acumulado anual alcanza los US$ 5.159 por tonelada, trepando 19% frente a 2020.