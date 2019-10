El mercado lanero australiano cerró con ganancias

Hubo una moderada recuperación esta semana en el mercado lanero australiano, con algunas referencias que se intentan consolidar en la plaza doméstica, aunque sin negocios.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 10,41 por kilo base limpia, con un aumento de 26 centavos o 2,6% en la semana. En el acumulado de la zafra 2019/2020 –que comenzó el 1° de julio y tuvo tres semanas de receso– el indicador cae 13,17%. En la divisa local el IME ganó 2,1% en la semana, cerrando en AU$ 15,43 por kilo, con un rojo de 10% en el acumulado del ciclo 2019/2020.

En esta semana se dio un menor nivel de oferta lo que –sumado a algo más de demanda– llevó a un mayor porcentaje de comercialización, que superó el 90%.

En las lanas de 28 micras se dio un incremento de 3,5% en la semana, con un rojo de 13,4% en el acumulado de la zafra.

En 20 y 21 micras la suba semanal fue de 3,9% y 3,8%, pero a la vez caen 15,3% y 17,5% en el acumulado de 2019/2020, respectivamente.

Mientras la oferta australiana sigue limitada por el clima, hay expectativa por la demanda para el otoño invierno tanto para Europa como para China.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana sigue sin publicar referencias para el mercado interno.

En redes sociales se ven algunos comentarios sobre posibles valores para arrancar a vender, aunque serían solamente referencias.

Los operadores consultados por El Observador no tenían negocios relevados, aunque en algunos casos se manejaban posibles valores.

Un consignatario dijo que no tenía valores en lanas Merino y que en Corriedale se podría estar insinuando referencias sobre US$ 2,10-US$ 2,20 por kilo, aunque muy tentativas, siendo precios que no atraerían oferta según manifestó.