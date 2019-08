El millonario negocio de Mike Tyson con la marihuana

El excampeón mundial de boxeo, Mike Tyson, reveló su millonario negocio con la marihuana al convertirse en uno de los principales cultivadores creando un rancho de 40 héctareas en California donde invierte US$ 400 mil a la producción de la planta.

Tyson realizó la revelación en el último capítulo de Hotboxin, un programa que se emite semanalmente a través de sus redes sociales.

Hace unos días Tyson reveló que fumaba US$ 40 mil por mes y ahora amplió datos expresando en el programa: “¿Que cuánto puedo llegar a fumar en un mes? No sé, creo que unos 40 de los grandes... Sí, digamos que unos US$ 40.000 al mes”, comentó Tyson en una charla con el rapero Jim Jones.

El año pasado el exboxeador aprovechó el cambio en la legislación en el estado de California, donde el uso recreativo de la marihuana es legal, para convertir su pasión por esa droga en un negocio creando un rancho de 40 hectáreas con una inversión de US$ 400 mil.

Tyson afirmó en la charla, que fue sumamente informal y donde se ve a los protagonistas fumando, que sus amigos y el equipo que trabaja en la granja pueden llegar a agotar fácilmente unas reservas de diez toneladas.

Twitter Tyson

El excampeón de los pesos pesados revolucionó el mercado de la marihuana medicinal desde el Tyson Ranch, lugar en el que produce cepas de marihuana de alta calidad de la cual el exboxeador es creyente de sus poderes sanadores.

Hace unos días Tyson también reveló haber utilizado la orina de su esposa y de sus hijos para eludir controles antidoping durante su carrera.