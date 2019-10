El mítico álbum de los Beatles "Abbey Road" encabeza lista de éxitos

El mítico álbum de los Beatles "Abbey Road" vuelve a encabezar la lista de éxitos 50 años después de su primera edición, con lo cual bate además el propio récord del grupo del intervalo de tiempo más largo entre dos número uno.

Esta edición especial, lanzada con motivo de su cincuentenario y enriquecida con canciones inéditas, volvió a ocupar el primer lugar el viernes.

En el momento de su lanzamiento, el álbum se había mantenido como número uno en el Reino Unido durante 17 semanas.

Considerado como el último álbum de los Beatles, a pesar de que fue publicado antes que "Let It Be", grabado en realidad con anterioridad, salió a la venta el 26 de septiembre de 1969, seis días después de que John Lennon informara a sus compañeros que abandonaba el grupo.

La fotografía icónica de la portada, que se ha convertido en una de las más famosas de la historia de la música, muestra a los cuatro músicos atravesando un paso peatonal frente a los estudios de grabación Abbey Road, en la calle que lleva el mismo nombre.

John Lennon abre la marcha, seguido por Ringo Starr, Paul McCartney descalzo y George Harrison.Lo inusual es que el nombre de los Beatles no aparece en la portada.

"No puedo creer que Abbey Road aguante todos estos años. Pero por otro lado, es un álbum genial", tuiteó Paul McCartney. Hace dos años, la reedición para su cincuentenario del álbum "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", que la revista Rolling Stone había calificado como el álbum más importante de todos los tiempos, también había hecho su gran regreso a la cabeza de las listas después de 49 años y 125 días.

It’s hard to believe that #AbbeyRoad still holds up after all these years. But then again it’s a bloody cool album... https://t.co/1DzrRyCgFB — Paul McCartney (@PaulMcCartney) October 4, 2019

Récord ahora batido por "Abbey Road", que recuperó los estantes de las tiendas de discos después de 49 años y... 252 días. El mes pasado, cientos de fans de los Beatles se reunieron en la calle frente a los estudios, en el noroeste de Londres, para celebrar las cinco décadas pasadas desde que los "Fab Four" atravesaron el famoso paso peatonal.

El álbum, que incluye canciones como "Come Together" y "Here Comes the Sun", fue también el disco más vendido de la semana, con alrededor de 9.000 ejemplares comercializados.

AFP