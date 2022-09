El negocio de las flores le suelta la mano a la primavera

Cada estación tiene un producto que la caracteriza. La primavera sin duda se distingue por las flores, que si bien se comercializan durante todo el año tienen un boom entre setiembre y diciembre. “El sol acompañado por el calorcito de la primavera estimula la compra de flores”, señaló la dueña de Almacén de flores, Andrea Luciardi.

Almacén de flores es una empresa especializada en arreglos florales que surgió a raíz de la pandemia. Según contó Luciardi a Café & Negocios, ella se dedicaba al trabajo floral para eventos y cuando se declaró la emergencia sanitaria se vio en la obligación de reconvertir el negocio. Entonces comenzó a ofrecer el servicio de florería, pero con un diferencial: “Queríamos cambiar el concepto de las florerías tradicionales”, dijo. Comercializan bouquets —cada uno, diferente al anterior— y cajas transparentes de diferentes tamaños, llenas de flores.

La florería es otro negocio del sector que trabaja con productos similares a los de Luciardi. Vende un diseño de ramo —en varios tamaños—, que cambia semana a semana tanto en la composición floral del ramo como en los colores que utiliza. Sobre la propuesta de la empresa, su fundadora Mercedes Lalanne dijo que responde a una necesidad que identificó en el mercado: “Que hubiera una propuesta floral que tuviera una impronta más fresca”.

“La posibilidad de pasar por la florería y llevarte un ramo como take away semanal que ya está pronto esperando a que lo pasen a buscar”; ese es el diferencial de la marca según Lalanne. La Florería apunta a fomentar el consumo diario de flores, que no sea algo solamente para fechas especiales.

Sin embargo —aunque sea similar en propuesta a Almacén de flores—, La florería no tiene su pico de ventas en primavera. Mercedes Lalanne dijo que si bien el nivel de ventas es alto durante esta estación del año no es mayor al del invierno, la estación de más comercialización. Según Lalanne, el invierno es la estación de más cantidad de ventas por dos motivos. Por un lado, porque el público objetivo de la marca está en Montevideo. Por otro lado, porque en los meses de invierno el contacto con la naturaleza es menor y las personas sienten más necesidad de comprar flores frescas.

El valor de las flores

Consultada sobre el valor de los ramos, Luciardi afirmó que van desde los $2.200 hasta los $10.000. La variación dentro de este rango depende del tamaño del arreglo y del tipo de las flores. Las más vendidas en Almacén de flores son girasoles, guerreras, liliums, orquídeas y rosas.

En La florería, el ticket promedio de compra varía entre $800 y $1.000. Según dijo Lalanne, los ramos más vendidos dentro del diseño semanal son los de tamaño regular que se venden al precio más económico que tiene la empresa: $840. Sin embargo, afirmó que es habitual que un cliente entre a la tienda pensando en comprar un único ramo por vez, pero termine comprando al menos dos: una situación muy común es que alguien vaya a la tienda para comprar un regalo y termine llevándose un ramo para su casa.

Consumo habitual

En ambos negocios, las ventas aumentan año a año.

Al ser tiendas relativamente nuevas —Almacén de flores surgió en 2020, y La Florería en 2019—, el público recién se está habituando a visitarlas y tener aún más presente el consumo de flores durante todo el año. Actualmente, tienen un flujo de público permanente.