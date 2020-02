El negocio que perdió Peñarol con Konami por el acuerdo de Conmebol con EA Sports

Los videojuegos de fútbol se han transformado en el nuevo campo de batalla entre la Conmebol y algunos equipos de Sudamérica. Uno de ellos es Peñarol, que por un acuerdo que firmó el organismo continental con EA Sports (creador del videojuego FIFA 20) vio como se caía el negocio que estaba logrando con Konami, creador del Pro Evolution Soccer (PES).

FIFA y PES disputan todos los años "un clásico" para intentar conquistar a los fanáticos de este tipo de entretenimiento para computadoras y consolas como PlayStation y Xbox. El aspecto más importante por el que una persona se inclina por un videojuego son las licencias. Es decir, si en uno aparece la camiseta, el escudo y los nombres reales de los jugadores de un equipo tal vez el “gamer” se incline por ese videojuego.

Estos grandes fabricantes buscan alianzas con equipos, ligas y torneos continentales para cautivar a los fanáticos y que compren su entretenimiento.

En Sudamérica, 14 equipos firmaron un acuerdo de exclusividad con Konami para que su escudo, indumentaria, estadio, nombres y rostros de los futbolistas aparecieran solo en su creación. Ellos son: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Vasco da Gama y Atlético de Mineiro (de Brasil), Boca Juniors y River Plate (de Argentina), Universidad de Chile y Colo Colo (de Chile), Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys (de Perú).

¿Qué hace la competencia cuando un equipo hace eso? Incluye colores similares y un nombre que sea una reminiscencia del club: por ejemplo, en el FIFA, Juventus es Piamonte Calcio.

Peñarol estaba "cerrando" el acuerdo con Konami en octubre del año pasado. Tenían acordado que aparezca allí toda la imagen del club. "Hasta las leyendas", es decir, la posibilidad de jugar con los mejores jugadores de la historia del club. También permitía la posibilidad de que la camiseta aurinegra luciera sponsors exclusivamente en el PES y hasta en los carteles de la estática cuando la institución jugara en el Campeón del Siglo.

"Era todo un paquete de sponsoreo digital", comentó a Cromo Pablo Nieto, gerente Comercial y de Marketing de Peñarol. Esto iba a representar ingresos económicos genuinos para la institución.

El acuerdo de la institución con Konami tenía exclusividad para algunos aspectos del juego y no para otros, agregó Nieto. El club estudió la experiencia de Boca y River y determinó que no era bueno ceder la totalidad derechos. Es decir que Peñarol podría aparecer en el FIFA, pero no con una gama tan amplia de recursos como en el PES.

¿Qué pasó?

Sin embargo, en diciembre la Confederación Sudamericana de Fútbol acordó con Electronic Arts para que los derechos de imagen de todos los equipos que participan de sus competiciones (Libertadores, Recopa y Sudamericana) aparezcan en el FIFA 20, con la imagen, camisetas e imagen de sus equipos. Este formato saldrá en una actualización el próximo 3 de marzo en los que están Nacional y Peñarol.

La situación generó la sorpresa de Konami, que ya tenía avanzado el acuerdo con Peñarol pero decidieron cancelarlo. No ocurrió lo mismo con algunos de los clubes brasileños con los que ya tenía acuerdo, y con los que Konami lo mantuvo, no sin antes reclamar ante Conmebol.

La estrategia de EA es más sencilla: negocia solo con Conmebol y no con cada uno de los equipos para lograr que todos los equipos aparezcan en su videojuego. La contraprestación de Conmebol está, según el organismo, incluida en los premio que le paga a los clubes por participar.

Conmebol se ampara en su reglamento

En el llamado "Manual de Clubes" para participar de la Copa Libertadores, la Conmebol hace un capítulo especial al tema.

En su cláusula 1.2.1, dice:

"En lo que respecta a videojuegos, los derechos licenciados por los clubes en este manual incluyen (...) al uso colectivo de la imagen de jugadores y entrenadores (...) y al uso de los activos de propiedad intelectual de los clubes (marcas, escudos, uniformes, insignias y mascotas)". Y agrega: "Cualquier limitación para explotación irrestricta de dichos derechos deberá ser previamente informada a la CONMEBOL, quien no tendrá ninguna responsabilidad frente a los Clubes y a terceros (jugadores, entrenadores etc.)". Y termina este capítulo diciendo que EA Sports tiene los derechos para explotar la imagen de las instituciones en la edición FIFA 20.

En definitiva, Conmebol le impuso a los clubes que los derechos de los videojuegos se le deben asignar al organismo. Según informó Globo, esta cláusula ha estado en el reglamento desde 2018, pero se aplica por primera vez en 2020.

Desde 2017, el organismo le exige a todos los clubes participantes de sus torneos que firmen una "Carta de Conformidad y Compromiso". Previo a la disputa de los actuales torneos, Conmebol exigió que las instituciones firmaran antes del 16 de diciembre. Si no lo firmaban, el reglamento decía que podían ser excluidos de sus competencias.

La carta de los clubes brasileños

Algunos de estos equipos sudamericanos no se quedaron de brazos cruzados. Sostienen que, al ya tener el acuerdo firmado con Konami, la situación vulnera sus derechos.

Los cinco equipos brasileños se unieron y le enviaron una carta a la entidad quejándose de que el organismo se apropió de sus derechos sin consultarle. ESPN Brasil informó que Konami le pidió a los clubes que se unieran y presionaran a la Conmebol.

En ese documento, con fecha del pasado 18 de diciembre (dos días después de que hayan escrito la carta de compromiso), dicen que la Conmebol les exigió que firmen la normativa para disputar sus torneos sin analizar qué decían esos documentos. "(Se) exigió que los clubes firmen regulaciones, reglas, derechos y obligaciones incluso antes de que fueran conocidos", dice la carta divulgada por Globo.

El organismo sudamericano negó este punto hecho por los clubes brasileños. “La Conmebol ha realizado la venta de los derechos de videojuegos a la empresa EA Sports (…) y lo ha hecho con expresa autorización de los clubes que desde el año 2018 lo han autorizado de manera consecuente e ininterrumpida”, dijo en un comunicado Juan Roa, director Comercial y Marketing de esta asociación.

"Es una zona gris. No me puedo expedir de si lo pueden hacer o no. Pero hay varios equipos que ya tienen un acuerdo con Konami", comentó Nieto, de Peñarol.

Estrategia de uno y otro

Este es solo un capítulo más de la guerra de licencias entre Konami y Electronic Arts.

La complejidad del asunto es que cada equipo hace el negocio que mejor cree conveniente y si un videojuego obtiene licencias de un torneo también adquiere como consecuencia los derechos de imagen de las instituciones que los disputan.

Roa aclaró que es "estándar" en la industria de los videojuegos de fútbol la coexistencia de equipos de fútbol en los dos entretenimientos. El ejemplo más claro es el de Barcelona: Konami alcanzó un acuerdo con el club catalán para acceder a la licencia del club, pero como EA obtuvo la licencia de la liga española, allí aparece la indumentaria y el nombre del equipo de Luis Suárez. En el PES 2020 aparece el Camp Nou, pero no en el FIFA.

Por eso, ahora la estrategia de Konami fue ir equipo por equipo para hacer acuerdos de exclusividad 100% para que los jugadores no se vayan a jugar solo al FIFA. De esa forma, alcanzaron un convenio excepcional con Juventus que impide a FIFA 20 utilizar el nombre del equipo italiano por más que tenga la licencia de la liga italiana. Allí se llama Piamonte Calcio.