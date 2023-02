El nombramiento del nuevo titular del Banco Mundial desata críticas del activismo ambiental

El nombramiento de Ajay Banga como nuevo director del Banco Mundial por el presidente Joe Biden desató una ola de críticas del activismo climático y la lucha contra la corrupción. El argumento principal de los organismos es que la designación de un representante del capital privado garantizará que la institución financiera mundial clave siga siendo una herramienta de intereses corporativos y financiadora del caos climático.

El historial laboral de Banga, destacado por la Casa Blanca, fue la principal fuente de preocupación para los defensores que esperaban que Biden reemplazara al director saliente del Banco Mundial, David Malpass, un designado de Trump que recientemente fue criticado por negar el cambio climático, por un servidor público dedicado a combatir la crisis climática, la pobreza global y la creciente desigualdad de ingresos y riqueza.

Antes de convertirse en vicepresidente de General Atlantic, que un organismo de control describió como una "empresa internacional de capital privado rapaz", Banga trabajó en Nestlé, PepsiCo y Citibank. También se desempeñó en la junta directiva de Dow Chemical y como presidente de la Cámara de Comercio Internacional, una poderosa organización de lobby corporativo.

Jeff Hauser, director ejecutivo del proyecto Revolving Door, que examina los candidatos a ocupar cargos ejecutivos, dijo que "nada en el currículum de Banga inspira la confianza de que alejará al Banco Mundial del camino del neocolonialismo y la depredación de las corporaciones del Norte Global sobre los países del Sur Global", en alusión a la historia del organismo de impulsar planes de austeridad. abogando por la privatización de recursos críticos como el agua y financiando proyectos de petróleo y gas.

Hauser agregó que “lamentablemente, la visión de que los que mejor gobiernan son los que más se han beneficiado de la desregulación, la depredación económica y la reducción de la esfera pública parece estar ganando ahora en la administración Biden. De hecho, esta visión, hemos argumentado, es lo que guía al nuevo jefe de Gabinete de Biden, Jeffrey Zients”.

Collin Rees, codirector del programa estadounidense de Oil Change International, dijo en un comunicado este jueves que la selección de Banga por parte de Biden es "profundamente decepcionante”.

“Este momento exige un líder del Banco Mundial que priorice la urgencia de la crisis climática, no otro ejecutivo de grandes empresas sin experiencia en desarrollo, trabajo ambiental o el sector público”, agregó Rees, y precisó que "la larga carrera de Banga en bancos y corporaciones depredadoras no inspira la confianza de que transformaría el Banco Mundial en una institución que pueda trabajar para las personas y el planeta”.

A Banga se lo conoce por su postura afín a la privatización del agua mientras se desempeñaba como ejecutivo de la firma trasnacional Nestlé.

Desde la creación del Banco Mundial en 1944, Estados Unidos, el mayor accionista de la institución, ha elegido a su líder por un “acuerdo de caballeros" que los críticos dicen que es profundamente antidemocrático y en parte responsable de la lealtad histórica del banco al poder corporativo.

Banga aún debe ser confirmado por el directorio del Banco Mundial, un paso que se considera una conclusión inevitable dado el poder que ejerce Estados Unidos sobre el organismo.

A principios de este mes, una coalición de organizaciones de la sociedad civil instó a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen y a los directores del Banco Mundial a presionar para poner fin al "financiamiento de combustibles fósiles, agricultura animal industrial y actividades que dañan la biodiversidad”.

La coalición también exigió que el Banco Mundial rechace los "enfoques erróneos de las finanzas privadas" y los enfoques políticos "regresivos", como los recortes a los servicios públicos.

Kate DeAngelis, de Friends of the Earth, una institución internacional que trabaja por el fin de la financiación a los combustibles fósiles dijo que "no necesitamos otro presidente del Banco Mundial que impulse los intereses corporativos como los combustibles fósiles y la agricultura industrial. El banco debería luchar por un desarrollo justo y equitativo como parte de su visión y propósito para enfrentar los desafíos globales. Banga representa a las corporaciones estadounidenses en lugar de las necesidades de 8 mil millones de personas en todo el mundo".

(Con información de agencias)