El nuevo presidente de Brasil

La asunción de Jair Bolsonaro a la Presidencia de Brasil, el próximo 1° de enero, marca el comienzo de un nuevo ciclo político de importancia mundial, cuya gestión será escudriñada al milímetro y, sin duda, con mucha más sensibilidad de la que en su momento hubo por la llegada al poder del ex mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, un político de extrema derecha y de una mediocre carrera legislativa, llega al Palacio Planalto impoluto de la corrupción que ha carcomido al Partido de los Trabajadores y a buena parte de todo el arco político. Pero lo que genera inquietud es que este ex capitán del Ejército ganó en segunda vuelta electoral con algunas ideas similares a las del populismo que encarna el presidente estadounidense Donald Trump.

Analistas de asuntos exteriores ubican a Bolsonaro en el club mundial de líderes autócratas integrado, además de Trump, por Vladimir Putin en Rusia, Xi Jinping en China, Narendra Modi en India, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, Rodrigo Duterte en el Filipinas, Viktor Orban en Hungría. Pero hay matices no menores en esa identificación con “un estilo de gobierno altamente personalizado que combina el nacionalismo con un culto al liderazgo y un desprecio por las normas liberales, como una prensa crítica y los tribunales independientes”. Bolsonaro no se lleva muy bien con la prensa pero con la justicia no ha tenido problemas. Es más nombró ministro al juez Sergio Moro que encarceló por igual a políticos de todos los partidos y a empresarios encumbrados,

Luego de la victoria electoral, Bolsonaro ha limado su discurso de talante homofóbico, machista y racista, y se ha comprometido a gobernar para “todos los brasileños, sin prejuicio de sexo, raza o religión”. Y parece rescatar para su gestión el contundente mensaje de las urnas de “no más corrupción, no más violencia, no más mentira, no más manipulación ideológica y no más sumisión a los intereses ajenos”.

Notoriamente los brasileños están hartos de la corrupción que encarna vivamente el PT, del clima de violencia y de una economía en franco declive que ha transformado en una sombra a la principal economía de América Latina.

Por el caso de Odebrecht, se estima que hubo sobornos por US$ 349 millones y unas 215 condenas a 140 personas, entre ellas al expresidente Lula que cumple una pena de 12 años de cárcel. Brasil cuenta con siete de las 20 ciudades más violentas del mundo y el año pasado registró más de 60 mil homicidios. Sobre la economía, después de un fuerte crecimiento apoyado por los altos precios de commodities, el PIB empezó a declinar y registró dos años de recesión (2015 y 2016), al tiempo que el país caía en una inédita crisis política. En 2017 tuvo un leve crecimiento de 1% y este año se estima una suba de 1,4%.

Bolsonaro ha demostrado mucha sensatez en el campo de la economía -que ojalá sea el tono de su mandatado- al dejar el tema en manos de Paulo Guedes, futuro ministro de Hacienda, un liberal que está a favor de la privatización de las empresas públicas y de reducir el peso del Estado.

Hay que darle una oportunidad al nuevo presidente -que llega al poder en buena ley- para que muestre que en el manejo de la cosa pública se dejará guiar por el buen juicio y tendrá la capacidad suficiente para ver los problemas con adecuada perspectiva. En caso contrario, pagará un precio muy caro.