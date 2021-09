El oficialismo triunfó en las elecciones del Colegio de Abogados

La lista 1, oficialista, fue la triunfante en las elecciones del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU). La presidenta por los próximos dos años será Laura Capalbo, que días atrás dijo a El Observador que su gestión será una continuación de la de Diego Pescadere y hará foco en la modernización del CAU. Su lista gobierna la institución desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad.

La lista ganadora reunió 352 votos de los 3.000 abogados que estaban habilitados a participar. En segundo lugar, la lista 11 (cuyo candidato era Federico Gianero) obtuvo 222 votos y por último la lista 33 (encabezada por Fernando Blanco) con 128 votos. A partir de ello, se determinan los cinco cargos que se renuevan en el directorio (otros cuatro se mantienen). Por la regla del mayor resto, le corresponden dos cargos a la lista 1, dos a la 11 y uno a la 33. La conformación del Tribunal de Honor y la Comisión Fiscal se sabrá en los próximos días.

En el caso de la lista 1, los dos cargos los ocuparán Ricardo Mezzera y Marcelo Cousillas, por la lista 11 Alejandro Pintos y Natalia Blengio y por la lista 33 Karla Bartel. Fernando Blanco, candidato por la lista 33, es integrante suplente de la parte del directorio que no se renueva en esta elección y permanecerá en esa condición.

Si bien la adherencia fue baja, ya que en total votaron 702 abogados, los candidatos celebraron el incremento en la participación. En las últimas elecciones, había habido alrededor de 400 adhesiones.

Previo a las elecciones, Capalbo había destacado a El Observador que la suya se trataba de una agrupación plural y que tenía entre sus objetivos poner en funcionamiento la comisión de género y profundizar los vínculos con el interior del país. También se refirió a la necesidad de modernizar la gestión, de forma que el colegio se acerque al socio. En ese sentido, pretende ampliar los beneficios para los abogados más jóvenes.

Gianero celebró que su lista haya duplicado la cantidad de votos que obtuvo en la elección anterior y haber obtenido la misma cantidad de cargos en el directorio que al lista ganadora. "Nos hubiera gustado ganar, pero vamos a seguir", subrayó a El Observador y felicitó a la ganadora. Además, si bien no participará del directorio, resaltó que no queda inhibido de participar en las distintas comisiones y órganos. "Hay un montón de lugares para trabajar y voy a trabajar por el colegio como hago desde el día que me recibí", expresó.

Gianero recibió el apoyo en redes sociales del abogado y presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, quien lo describió como "un joven y brillante abogado de promisorio futuro". Consultado a propósito de ello, manifestó: "Lo recibí con satisfacción. Pero no solo las palabras de Pablo, a quien conozco desde hace 20 años por una relación que tiene con mi familia desde hace mucho tiempo. Lo recibí con mucho agradecimiento, como el de tantos otros colegas que lo han hecho".

Por su parte, Blanco, el candidato de la lista 33, dijo que esto "no" los "va a bajonear". "No tuvimos el resultado esperado. Era muy difícil ganar la elección porque somos los más nuevos, los más chicos y no tenemos el aparato que tienen las otras listas", explicó. De todas formas, indicó que seguirán trabajando por el colegio e intentarán tender redes con el interior del país.