El orgullo de los españoles Peleteiro y Zapata: "¿Qué de color? Somos negros"

La atleta española Ana Peleteiro, medalla de bronce el domingo en salto triple de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se despachó con declaraciones contundentes luego de su conquista que ese mismo día se sumó a la presea de plata del dominicano nacionalizado español Rayderley Zapata en suelo de la gimnasia artística masculina.

"A mucha gente le joderá que los dos medallistas de España ayer fuéramos negros. Pero es la evidencia de un cambio. De que la mezcla es súper buena, de que la mezcla enriquece a un país, de que la mezcla es lo mejor que hay. Quien no lo quiera ver es porque es tonto porque no hay nada más bonito que mezclar dos cosas buenas, joder", dijo el lunes a El Mundo.

Javier Soriano / AFP

En salto triple batió el récord nacional

Peleteiro batió el récord español con 14,87 metros para quedarse con el bronce en la prueba que conquistó la venezolana Yulimar Rojas con récord mundial.

Tiene 25 años, nació en Ribeira, Galicia, y sus padres son adoptados. "Mi madre biológica es gallega y mi padre biológico no sé quién es. Mis padres no me adoptaron en Etiopía ni en Kenia, yo nací en Galicia, mis raíces son gallegas, pero la mitad de mis raíces, y se ve, yo soy negra, mulata, tienen que venir de África", le contó a La Voz de Galicia.

"Me gustaría ir a África, conocer mis orígenes, pero no busco a mi familia biológica. Cuando tenga hijos, quiero poder explicárselo. Siempre supe que era adoptada, pero mis padres no tenían más información y no podían contarme más", contó.

El lunes, ambos dieron una entrevista conjunta para RTVE en la ceremonia de entrega de medallas en la que Zapata dijo: "Somos de color, pero representamos a España" cuando Peleteiro lo interrumpió para decirle: "¿Qué de color? Somos negros. De color son ellos que cambian más de color que el sol".

Ray Zapata: Somos de color, pero representamos a España...

Ana Peleteiro: ¿Qué de color? Somos negros. De color son ellos, que cambian más de color que el sol pic.twitter.com/xF6JgKGdwL — Álvaro Caballero (@Alv_cab) August 2, 2021

"El bronce es lo más, pero conociéndome quiero más. Es como si fuera la ración perfecta de gominolas que se le puede dar a un niño pero que se queda con hambre. No me conformo, no me puedo conformar, estoy rodeada de campeonísimos", afirmó antes en una videoconferencia de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE).

Zapata, por su parte nació en Santo Domingo y a los nueve años emigró a Canarias junto con sus padres y sus cuatro hermanas.

Loic Venance / AFP

Rayderley Zapata, puro músculo

"Mi madre decidió venir por la calidad de vida, la mejora, por nuestro futuro. Llegó a Canarias porque tenía familiares en Lanzarote que se habían venido antes y le hablaron muy bien. Nos llevó luego a todos los hermanos y a mi padre. Somos cinco; yo soy el único chico y soy el del medio. No somos todos de la misma madre y padre, pero somos hermanos de crianza al cien por cien. No se imagina lo mimado que me tienen mis hermanas", dijo entrevistado por El País de Madrid.

Zapata ganó la medalla de plata el domingo en una reñida final de suelo que ganó Artem Dolgopyat, el primer israelí en lograr un oro en gimnasia artística.

Ray Zapata se quedó en el segundo puesto con una puntuación de 14.933, la misma que el vencedor israelí, que se impuso por tener mayor dificultad en su ejercicio, mientras el chino Xiao Ruoteng se colgó el bronce con 14.766 puntos.

El gimnasta español presentó un ejercicio con una dificultad de 6.500, frente al israelí, que compitió con un ejercicio de dificultad 6.600 para llevarse la final.

"Lo ha visto todo el mundo, soy el mejor, da igual el color de la medalla, vine a por el oro, he conseguido la plata, estoy feliz y contento", dijo el deportista español en zona mixta tras la prueba.

"Esta plata sabe super bien, sabe al pulpo a la gallega que me voy a comer con mi mujer, con mi suegra y con mi familia", dijo Zapata, que no se olvidó de recordar lo difícil que ha sido llegar a su presea.

Loic Venance / AFP

Ganó medalla de plata en suelo

"Ha sido muy duro, todo lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí", afirmó el gimnasta, que en este ciclo olímpico tuvo que pasar hasta dos veces por el quirófano.

Zapata se convirtió este domingo en el primer español en lograr una medalla olímpica en gimnasia para España desde que Gervasio Deferr cosechara dos oros en Sídney 2000 y Atenas 2004 en salto y una plata en suelo en Beijing 2008.

Al conocerse la noticia, los reyes de España, Felipe y Letizia, enviaron un mensaje de felicitación.

"Te hemos visto entrenar y confiamos en ti. Tu impresionante exhibición sobre el suelo demuestra que el trabajo duro es capaz de superar incluso las peores lesiones. Ray, enhorabuena por esta medalla de plata y por una puntuación de oro", afirmó la Casa Real en sus redes sociales.