El PIB de China registró una expansión interanual de 3,9% en el tercer trimestre

El Producto Interno Bruto (PIB) de China registró un crecimiento del 3,9% interanual en el tercer trimestre de este año, según los datos oficiales divulgados por el gobierno luego de la reelección de Xi Jinping al frente del Partido Comunista de China, medición que se difundió con seis días de retraso y que superó las previsiones de los analistas.

Al contrario de otros países, que han optado por convivir con el Covid-19 y eliminar las restricciones, Beijing continúa implementando una política sanitaria inflexible contra el coronavirus, lo que no impidió a la segunda economía más grandes del mundo una notable expansión pese a la pandemia, los problemas en el sector inmobiliario y la crisis energética.

"La economía presenta signos de recuperación", declaró en un comunicado Zhao Tonglu, responsable de la Oficina Nacional de Estadísticas (BNS), luego que en el segundo trimestre el PIB chino marcara una expansión interanual de apenas el 0,4%, el peor resultado desde 2020, y una contracción acumulada del 2,6% en el primer semestre.

Los datos oficiales agregan un aumento del desempleo, que en septiembre escaló al 5,5%, frente al 5,3% del mes anterior, mediciones que según los analistas ofrecen una visión incompleta de la coyuntura, pues solo se calcula para los núcleos urbanos y excluye a millones de trabajadores migrantes de las zonas rurales, muchos de los cuales perdieron su trabajo por la primera oleada de la pandemia.

Otro punto gris de las cifras divulgadas por la BNS son los datos referidos a las exportaciones, que dan cuenta de una desaceleración en setiembre, con un aumento de las ventas al exterior de 5,7% con relación al mismo mes del año pasado, en comparación con el avance interanual del 7,1% registrado en agosto.

Muchos economistas consideran que China tendrá dificultades en alcanzar su meta de crecimiento económico de 5,5% para 2022. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó sus previsiones al 3,2%, estimación que de confirmarse daría como resultado la expansión más bajada del PIB desde 1976 si se exceptúa 2020, año marcado por la pandemia.

“China no debe poner únicamente el acento en su PIB, sino en la innovación, para alcanzar un desarrollo de alta calidad", consideró ante la prensa Mu Hong, responsable de la Agencia de Planificación Económica del país (NDRC) luego de la difusión de los datos.

En lo inmediato, el gobierno reafirmó durante el congreso del Partido Comunista su política de "cero covid", estrategia que pone "en primer lugar a la población y a sus vidas", justificó Xi Jinping, decisión que arroja “perspectivas sombrías", según la lectura del analista Julian Evans-Pritchard, de Capital Economics.

En lo inmediato, la ratificación de la política sanitaria provocó fuertes bajas en los principales índices bursátiles de la Bolsa de Hong Kong, las más importantes desde 2009, ante la posibilidad de que continúen los cierres temporarios de empresas y plantas de producción que penalizan la actividad económica, restringen los desplazamientos de los trabajadores y erosionan la demanda interna, que disminuyó hacia el final del tercer trimestre.

"No hay perspectivas de que China levante su política de cero Covid en el futuro cercano, y no esperamos ninguna relajación significativa antes de 2024", dijo Evans-Pritchard en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP. "Por lo tanto, las interrupciones recurrentes continuarán afectando la actividad y no se pueden descartar más bloqueos a gran escala", agregó el especialista.

No se trata de un tema menor. El consumo final representó 2,1 puntos porcentuales del crecimiento del PIB del 3,9%, mientras que la inversión y las exportaciones netas explicaron un 0,8 y un 1,1 puntos porcentuales, respectivamente. Esto en un contexto en el que hasta septiembre, el consumo per cápita urbano ajustado por la inflación cayó un 0,2% interanual.

En este escenario, los analistas destacan que el buen resultado del tercer trimestre se explica, en lo esencial, por la producción industrial, que marcó una mejora interanual del 6,3% en setiembre, superando las expectativas de las consultoras y los bancos de inversión.

Por el lado del sector inmobiliario y la industria de la construcción, dos actividades que tienen un peso determinante en la economía del país, los datos señalan que los precios de las unidades a estrenar cayeron en setiembre por segundo mes consecutivo como consecuencias de una menor demanda y del endeudamiento de los desarrolladores.

En un contexto más general, los economistas que siguen de cerca la evolución de la economía del país señalan que los datos del tercer trimestre son consecuencia de más de medio centenar de medidas implementadas por el gobierno desde fines de mayo último con el objetivo de impulsar la actividad y aliviar las presiones laborales.