El PIT-CNT llega al acto del 1° de mayo con ausencias y fracturas visibles

“Presiones”. “Viajecitos a Cuba”. “Apéndice del gobierno”. Hay declaraciones y comunicados que aún resuenan en el dividido mundo PIT-CNT en las horas previas al evento más importante de la central obrera: el acto del 1° de Mayo en conmemoración de los días de los trabajadores.

Este en particular, en pleno año electoral, encontrará a un PIT-CNT con una fractura interna muy visible por los cruces que han tenido estas semanas la corriente mayoritaria (Articulación y Comunistas) con la corriente minoritaria (En Lucha) liderada, entre otros, por los sindicalistas Valeria Ripoll y Joselo López.

Pero además de las discusiones mediáticas entre los referentes sindicales, el reclamo de En Lucha se notará con ausencias importantes, tanto en el estrado como directamente en el acto en la plaza Mártires de Chicago.

Ripoll, una de las siete integrantes mujeres del secretariado ejecutivo, no iba a participar aunque a último momento cambió de opinión, luego de varias idas y vueltas. La dirigente explicó este martes en el programa Desayunos Informales que luego de una discusión a la interna de Adeom, entendió que era necesario asistir al acto para denunciar, entre otras cosas, la situación que existe dentro de la Intendencia de Montevideo (IMM). Esto último, según señaló, está relacionado con una reestructura en el área de limpieza, la precarización laboral y la apuesta por incluir cada vez más a privados en los servicios que brinda la comuna.

López, por su parte y a diferencia de los dos últimos años, no estará en el estrado junto a los otros líderes del PIT-CNT. Tanto él como Ripoll representan a dos sindicatos de peso como lo son el de los municipales y el de funcionarios del Estado respectivamente. A su vez, otro dirigente de esta corriente, Fernando Ferreira (sindicato de la bebida), no participará en el acto desde el estrado como tiene por costumbre.

¿A qué se deben las ausencias, diferencias y acusaciones? Esta declaración de López a El Observador lo resume: "No está bien que se haya cambiado la estructura de lo que venían siendo los actos del 1° de Mayo donde se escuchaban las voces de las diferentes corrientes. Ese cambio impuesto por la mayoría obedece a que estamos en año electoral. El PIT-CNT y la fuerza política que está en el gobierno están en el mismo bloque y es por eso que no se ha permitido la oratoria de una compañera de una orientación que podía ser crítica a las cosas que pasaron en este gobierno".

Aunque las diferencias entre unos y otros en la central obrera tienen un largo historial, esta vez la grieta se hizo más notoria.

La discusión por quienes debían ser los oradores en el acto parecía, para varios, un tema resuelto democráticamente en la mesa representativa del PIT-CNT del 9 de abril. Pero los entredichos y disensos no quedaron saldados en las paredes de la casa sindical sino que se hicieron públicos, por primera vez, en una publicación en Facebook de la líder de Adeom unos días después. Desde ahí, el tema se coló en la agenda y los cruces, entonces, fueron cotidianos y públicos.

"Compañeros y compañeras, quiero que sepan que fui propuesta como oradora en el acto del 1°de Mayo por los compañeros de nuestra corriente en lucha y fui vetada por la corriente mayoritaria del PIT-CNT. Intentaron cambiar viajecitos a Cuba y otros destinos para que se desestimara la propuesta que realizamos, pero no tuvieron suerte porque los compañeros no se venden por un viaje y mantuvieron la propuesta", escribió Ripoll en su cuenta de Facebook.

También agregó en ese mensaje declaraciones como “si no decís lo que quieren escuchar o no haces campaña para el gobierno tenés prohibida la palabra” y “lamentable en lo que se ha convertido el movimiento sindical, cero independencia de clase”. A su vez informó que por primera vez no iba a participar del acto.

Cuando esto se hizo público, el presidente del PIT-CNT y líder de la corriente mayoritaria, Fernando Pereira, salió a responder los dichos de una sindicalista combativa.

En declaraciones a El Observador, calificó los comentarios de la líder de Adeom como una "crítica teatral". "De los últimos diez secretariados con suerte fue a uno", sostuvo.

En relación a las "presiones" a las que se refirió Ripoll, Pereira dijo que esas propuestas de viaje existieron pero no como forma de presionar sino como algo que se da todos los años.

"Compañeros de su corriente ya fueron a Cuba, compañeros de su corriente ya fueron a la OIT, no sé cuál es el susto que les propone. Todas las salidas al exterior requieren aprobaciones. En este caso los compañeros no aceptaron y bueno, aceptaron otros compañeros. En las mismas fechas se dan representaciones de varios niveles", dijo. "No es una polémica con la corriente, es una problema con la compañera que interpreta mal lo que es la independencia de clase", agregó.

Una semana después, el pasado miércoles, ambos se vieron las caras en última reunión del Secretariado previa al acto. Por un lado, Pereira y su deseo de calmar las aguas y minimizar el conflicto. Por el otro, Ripoll y una actitud con pocas ganas de hacer las paces.

“Preguntaron cómo hacíamos para terminar con la polémica porque desmovilizaba el acto. Yo lo que planteé es que voy a seguir hablando y voy a seguir manifestando cuál es mi visión. Hay gente que pensamos distinto, queremos cambiar eso y tenemos una visión distinta”, aseguró Ripoll en conversación con El Observador al salir de la reunión que calificó como la más larga a la que había asistido.

“Lo que pasa es que acá están acostumbrados a que todo quede en las cuatro paredes del PIT-CNT. Y eso lo que hace es que los trabajadores vean que hay una única visión. Yo lo que hice, lo hago y lo haré: después de que terminan las discusiones acá voy a contarle a la gente qué es lo que sucede porque los trabajadores tienen que ver que hay otra visión también. Y la única manera es así porque desde el PIT-CNT no nos dejan hablar”, agregó.

Pero por si todo esto fuera poco, el viernes la corriente En Lucha se reunió y expresó su sentir mediante un comunicado que difundieron el domingo.

En el texto, además de afirmar que hubo un “intento de suprimir la expresión consciente” de trabajadores que “tienen una visión crítica del algunas actitudes del actual gobierno”, subrayan en negrita una frase que resume su visión y el motivo de la fractura: “los sindicatos y organizaciones deben ser independientes del Estado y del gobierno”.

En la corriente mayoritaria, sin embargo, aunque creen que deben ser independientes del poder de turno, consideran que junto al gobierno frenteamplista están en un “mismo bloque social y político para los cambios”.

Son esos los cambios que el video de promoción del acto resalta. Entre esos “cambios” están los “derechos” que, como dice en el afiche propagandístico de la central obrera, lucharán “para seguir conquistando”. Son esos los cambios a los que se refieren y que, en este peculiar acto por el día de los trabajadores, muchos aplaudirán.

Otros, en cambio, ante la negativa de poder tener voz en el acto, marcarán su silencio con ausencias que hablarán mucho más que un discurso.