El plan de Kipchoge para correr 42,195 k en menos de dos horas

El keniano Eliud Kipchoge, récord del mundo de maratón, tiene una nueva oportunidad, el sábado en Viena, de rebajar la mítica barrera de las dos horas, en una carrera especialmente diseñada para que alcance este hito.

Un año después de haber batido el nuevo récord del mundo de maratón en Berlín, en setiembre de 2018 (2:01.39), Kipchoge vuelve a atacar las dos horas. Su primer intento de correr los 42,195 km por debajo de esta barrera fue en el circuito de Monza, en mayo de 2017.

"He seguido el mismo entrenamiento, mi equipo es el mismo, pero he mejorado un poco más a nivel mental", declaró a los periodistas en la capital austriaca. "Me siento más preparado y con más confianza. Voy a lograrlo", añadió.