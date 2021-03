En Australia el precio de la lana bajó por cuarta semana consecutiva

El precio de la lana en Australia bajó en dólares estadounidenses por cuarta semana consecutiva.

Como consecuencia, en el mercado local persiste la tibieza en la concreción de negocios y en los precios.

En la subasta del 24 de marzo, el Indicador de Mercado del Este (IME) volvió a ubicarse por debajo de los US$ 10. Promedió US$ 9,77 por kilo base limpia, una caída de 23 centavos respecto al cierre de la semana anterior (US$ 10), según informó el Secretariado Uruguayo de la Lana en base a información de AWEX.

Si se compara con el precio a fines de la zafra pasada, las cotizaciones están un 24% por encima.

La oferta de lanas fue menor que la de la semana, pero el porcentaje de ventas aumentó. Se ofrecieron 38.564 fardos y se colocó el 91%, ocho puntos porcentuales más que las ventas de la semana pasada, con una oferta de 10.000 fardos más.

En el escenario local el mercado está muy cauteloso y se han registrado negocios fundamentalmente en lanas finas.

Ricardo Stewart, presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lanas, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que “el mercado se enfrió en la última semana con el ajuste de precios internacional.

Las lanas que hay en stock –de hace dos zafras– salen a cuentagotas, porque no hay negocios fluidos. El interés está en lanas finas y superfinas hasta 21 micras y muy poco entre 21 y 22 micras”.

Por lanas finas, hay un abanico muy amplio de precios y las que se despegan son las lanas certificadas RWS u orgánicas, por las que se han concretado negocios en el eje de US$ 7,50 a US$ 7,80 por kilo base limpia hasta US$ 8,50 en el caso de las más finas.

Por lanas certificadas en el eje de 21 micras los valores se ubicaron en el entorno de los US$ 7 y las de 20 micras grifa verde en US$ 6 a US$ 6,15.

El Retiro

Demanda selectiva por las lanas.