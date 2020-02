El precio de la soja se retrajo y rebotó el trigo

Luego de avanzar muy moderadamente en las dos semanas anteriores, los contratos de soja en Chicago operaron ligeramente a la baja. En una semana corta –por el feriado del lunes en Estados Unidos–, se siguió sintiendo la incertidumbre por el coronavirus –y su impacto sobre la actividad y demanda en China–, lo que se traduce en mayores dudas sobre si ese país en algún momento aumentará sus compras de productos estadounidenses, especialmente soja.

Hoy el mercado estima que las compras chinas seguirían concentrándose en Brasil, donde se va confirmando una cosecha récord en volumen y con precios competitivos gracias a la fuerte devaluación del real frente el dólar, que siguió sumando récords esta semana.

Con el ajuste en Chicago y sin cambios relevantes en las primas regionales, los valores por la soja local no pudieron sostener los US$ 310 por tonelada, aunque en realidad no hay operaciones.

El último episodio de lluvias dejó nuevamente con limitadas precipitaciones las regiones que más estaban necesitando el agua sobre el suroeste (sur de Colonia y parte de San José), así como regiones en el sur del país. Entre los exportadores se sigue manejando una estimación de producción en torno a 2,6 millones de toneladas, esperando que en marzo no sobre el agua, pero tampoco falte.

En Chicago se dio esta semana un rebote en las cotizaciones de trigo que se moderó algo en los últimos días. La posición diciembre del cereal volvió a acercarse a los US$ 210 por tonelada.

Esto tiene impacto limitado sobre los valores regionales, aunque –de mantenerse– marcan referencias atractivas para la cebada de 2020, cuyos contratos se basan en las referencias del trigo en Chicago.

En el mercado doméstico hay limitada actividad para el trigo luego de que semanas atrás se cerraron negocios de exportación. En ese momento se llegaron a pagar a valores puestos en el puerto algo por encima de US$ 200 por tonelada, mientras ahora no se alcanzarían los US$ 190.

Se espera por si existe algún impulso de posibles importadores –especialmente de Brasil– en las próximas semanas, antes que ingrese la cosecha de soja, que luego monopoliza la logística (los productores tendrían que liberar espacio cuando se coseche la soja).

En maíz se va cosechando especialmente grano húmedo, con negocios que se van cerrando por grano seco. Se dieron valores a levantar por maíz grano seco a precios de US$ 165-US$ 170, aunque ahora la presión de la punta compradora es ir bajando los valores con el ingreso de más oferta.