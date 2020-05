Por Luis Romero Álvarez, especial para El Observador

El precio del gasoil debe bajar ya, no en dólares, no en términos reales, no comparado contra la inflación, sino en pesos y ahora mismo.

Revisemos las razones. Los que han estudiado política tributaria saben que cuando un bien tiene demanda inelástica al precio (o sea que baja poco su consumo si el precio sube) es bueno para ponerle impuestos porque la asignación de recursos casi no se altera aunque se recaude bastante. Eso es válido para la nafta.

En el caso del gasoil, la situación es diferente, porque es un insumo para la producción y si su precio sube por impuestos baja su utilización al producirse menos y de forma más extensiva, lo que se traduce en menos puestos de trabajo, menos exportaciones y menos impuestos recaudados a la renta, etcétera, etcétera.

Bien, pues la primera forma de bajar ya mismo el precio al gasoil es quitarle el impuesto destinado al subsidio del boleto y, de ser necesario, pasarle esa carga a la nafta. Para mí no está claro que haya que subsidiar el boleto urbano... lo más caro para el trabajador no son esos pesos por boleto sino las largas horas que le insume ir y volver a trabajar y que nadie le paga.

Con los enormes recursos volcados al subsidio del boleto, ¿no habría sido mejor incentivar la instalación de empresas justo allí en los barrios carenciados (para los cuales subsidiar el boleto podría tener algún sentido aunque ese subsidio lo usan todos, necesitados o no)?

Con el trabajo cerca ya no importa el costo del boleto y el trabajador se ahorra lo más valioso: sus horas de tiempo.

Y, además, ¿no habría sido mejor instalar sistemas de trasporte rápido y eficiente como los subtes o trenes elevados que cualquier capital del mundo, incluso las latinoamericanas, tienen, salvo Montevideo?

No tengo respuestas a estas preguntas que son válidas, pero lo obvio es que si se subsidia el boleto que lo pague la nafta (que no mueve ni un tractor, cosechadora o camión) y no el gasoil.

El segundo asunto importante es que quiero pedir a las autoridades de Ancap que no nos defiendan más especulando con nuestra plata en compras a futuro, jugando a evitar subas que después se traducen en bajas estrepitosas como acaba de ocurrir.

El precio del petróleo se desplomó y nuestra Ancap estaba comprada a precios anteriores altos y sin capacidad de recibir nuevos cargamentos a precios bajísimos. O sea, llovió sopa y Ancap pagó para estar llena de tenedores... esta historia se repite desde hace décadas y no es exclusiva de los gobiernos del Frente Amplio: cuando el petróleo sube recibimos subas y cuando el petróleo baja recibimos explicaciones; pero baja de los combustibles, jamás. ¡Basta! Hasta aquí llega la paciencia.

Le quiero pedir a las autoridades de Ancap que no especulen nunca más con dinero ajeno, porque nunca consiguen hacernos ganar ninguna ventaja que nos llegue al precio de los combustibles, que es como se deben medir los resultados; mucho mejor es que compren mensualmente estrictamente las necesidades manteniendo un stock de seguridad bajo y trasladen al precio todas las subas y todas las bajas, cuando sube y cuando baja. Así sucede en muchísimos países, por ejemplo en Estados Unidos donde en la gasolinera el precio cambia cada vez que el petróleo tiene un cambio, muchas veces día a día. Y así la gente paga lo que el mercado marca y no los errores de expertos que creen que pueden conseguirnos algo mejor usando gratis nuestra plata.

Si alguien de verdad pudiera predecir los precios a futuro, no sería directivo o técnico de Ancap, ¡sería multimillonario!

Así que, por favor, ¡humildad! Compren contado a precio de mercado y pasen ese precio de compra a los combustibles, en operaciones cortas para seguir de cerca al mercado, en sus subas y en sus bajas: ¡sin especular!

Y, de paso: es urgente recortar gastos, despilfarros y malas inversiones y negocios a pérdida en Ancap. Lo que precisamos de Ancap es gasoil más barato ya mismo: nada más.